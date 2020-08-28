 Срочно: После задержания в Минске корреспондента DW отпустили | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 29.08.2020

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Беларусь

Срочно: После задержания в Минске корреспондента DW отпустили

Во время освещения протестной акции в Минске 29 августа задержан корреспондент DW Павлюк Быковский. Это уже второе задержание журналиста DW за последние дни.

Павлюк Быковский (фото из архива)

Павлюк Быковский (фото из архива)

В Минске в субботу вечером, 29 августа, задержан корреспондент DW Павлюк Быковский. Журналист освещал женскую протестную акцию в столице Беларуси.

Быковского везут в Октябрьское РУВД. Причины задержания пока неизвестны. У журналиста имеется аккредитация при МИД Беларуси.

Напомним, 27 августа в Минске задержали еще одного корреспондента DW Александру Богуславскую. ее продержали в РУВД около пяти часов, требовали разблокировать сотовый телефон, но она отказалась сделать это. В итоге телефон изъяли.

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