В Минске идет суд над журналистками "Белсата"

В Минске во вторник, 9 февраля, начался суд над журналистками канала "Белсат", обвиняемыми в организации беспорядков. Процесс по делу Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой проходит в суде Фрунзенского района белорусской столицы.

Как передает "Белсат", на заседание практически не допустили независимых журналистов - за небольшим исключением в нем принимают участие представители лишь аккредитованных и государственных белорусских и российских СМИ, таких как БелТА, ОНТ, ТАСС, Sputnik. Часть журналистов осталась ждать за дверями зала.

Задержаны во время работы

Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой, задержанным 15 января, когда они вели прямую трансляцию с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко, грозит до трех лет лишения свободы.

По версии следствия, из-за стрима, который журналистки вели из одного из соседних высотных зданий, было остановлено движение 13 автобусных маршрутов, трех троллейбусных и трех трамвайных. Ущерб ГП "Минсктранс" оценили в 11 562,14 рубля (в пересчете около 3675 евро).

Акции протеста в Беларуси продолжаются уже полгода, они начались после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, который правит республикой свыше 26 лет. Участники массовых протестов обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов.

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