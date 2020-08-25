В Минске арестован сын первого руководителя независимой Беларуси

Суд в Минске арестовал сына первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича на 10 суток из-за репостов в соцсети Facebook. Об этом Шушкевич-старший рассказал Deutsche Welle в пятницу, 6 ноября. По словам первого председателя Верховного Совета Республики Беларусь, его сына "прихватывали самым непристойным образом". Политик расценил задержание своего сына как "личную месть". Какие именно репосты в социальной сети стали причиной, неизвестно.

Между тем издание "МБХ медиа" сообщает, что в этих репостах Шушкевича-младшего выражалась поддержка белорусской оппозиции.

Станислав Шушкевич в 1991-1994 годах возглавлял Верховный совет (парламент) Беларуси. 8 декабря 1991 года он с белорусской стороны подписал в Беловежской пуще соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси почти 3 месяца не утихают массовые протесты после президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов не раз проявляли беспрецедентную жестокость.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них - глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти республики провести новые выборы президента, соответствующие международным стандартам.

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