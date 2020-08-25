 В Минске арестован сын первого руководителя независимой Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 06.11.2020

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Беларусь

В Минске арестован сын первого руководителя независимой Беларуси

Суд в Минске приговорил Станислава Шушкевича к 10 суткам ареста из-за репостов в Facebook. Его отец, руководивший Беларусью в первые годы независимости республики, расценил задержание как "личную месть".

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич

Станислав Шушкевич (фото из архива)

Суд в Минске арестовал сына первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича на 10 суток из-за репостов в соцсети Facebook. Об этом Шушкевич-старший рассказал Deutsche Welle в пятницу, 6 ноября. По словам первого председателя Верховного Совета Республики Беларусь, его сына "прихватывали самым непристойным образом". Политик расценил задержание своего сына как "личную месть". Какие именно репосты в социальной сети стали причиной, неизвестно.

Между тем издание "МБХ медиа" сообщает, что в этих репостах Шушкевича-младшего выражалась поддержка белорусской оппозиции.   

Станислав Шушкевич в 1991-1994 годах возглавлял Верховный совет (парламент) Беларуси. 8 декабря 1991 года он с белорусской стороны подписал в Беловежской пуще соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси почти 3 месяца не утихают массовые протесты после президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов не раз проявляли беспрецедентную жестокость.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них - глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти республики провести новые выборы президента, соответствующие международным стандартам.

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    Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

  • Граффити в виде бело-красно-белого флага

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    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


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