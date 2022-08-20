В Мексике официально признана смерть похищенных в 2014 году студентов

Несмотря на то, что власти Мексики официально признали смерть 43 пропавших без вести в 2014 году студентов, дело об их гибели закрыто не будет, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, о чем стало известно в ночь на субботу, 20 августа. По словам Обрадора, генеральная прокуратура страны продолжит расследование с целью установить истину и привлечь виновных к ответственности.

Задержан экс-генпрокурор Мексики

Ранее, 19 августа, правоохранительные органы задержали экс-генпрокурора Мексики Хесуса Мурильо Карама, проводившего первое расследование после похищения студентов. Его подозревают в причастности к исчезновению людей, пыткам и преступлениям против отправления правосудия.

В результате расследования, которое возглавлял Мурильо, было признано, что студентов из колледжа Айотзинапа 26 сентября 2014 года похитили коррумпированные полицейские в штате Герреро, передавшие их боевикам мексиканского наркокартеля Guerreros Unidos, считавших молодых людей родственниками членов конкурирующей преступной группировки. После этого они якобы были убиты, а их тела сожжены на свалке.

Впоследствии эти выводы следствия были поставлены под сомнение независимыми экспертами. Также заявлялось, что свидетелей по этому делу подвергали пыткам. Семьи пропавших студентов считают, что органы юстиции фальсифицировали факты и вводили население в заблуждение.

Жертвы "государственного преступления"

Алехандро Энсинас

Накануне, 18 августа, так называемая Комиссия по установлению истины и доступу к правосудию по делу 43 студентов Айотзинапы, созданная около четырех лет назад, объявила, что нет сомнений в гибели молодых людей. Они стали жертвой "государственного преступления", заявил замглавы МВД Мексики по правам человека, народонаселению и миграции Алехандро Энсинас.

В марте сообщалось, что расследование в связи с делом пропавших студентов ведется также в отношении мексиканских морпехов и представителей армии, которые подозреваются в манипуляции уликами, в том числе теми, благодаря которым были идентифицированы личности нескольких студентов, чьи тела якобы были сожжены на свалке.

Женщина бьет ногой в щит полицейского во время акции протеста к 6-й годовщине исчезновения студентов

Война с наркокартелями

В результате обострившейся в Мексике в 2006 году так называемой "войны с наркокартелями", когда помимо полиции в вооруженных операциях против организованной преступности принимали участие военные, были убиты, ранены или вынуждены покинуть места своего жительства десятки тысяч человек.

Точных данных о жертвах нет, предположительно, только в 2007-2018 годах война могла унести жизни около 115 тысяч человек. После того, как к власти пришел нынешний президент Лопес Обрадор, он объявил войну законченной, однако уровень насилия и коррупции в стране продолжает оставаться высоким, а крупным наркокартелям удается частично контролировать некоторые мексиканские регионы.

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