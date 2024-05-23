В Мексике 9 человек погибли при обрушении сцены на митинге

В мексиканском штате Нуэво-Леон во время митинга кандидата в президенты Хорхе Майнеса обрушились декорации на сцене. Как минимум 9 человек погибли, 63 человека пострадали.

Девять человек погибли при обрушении сцены в среду, 22 мая, в мексиканском штате Нуэво-Леон в ходе предвыборного митинга, организованного кандидатом в президенты Мексики Хорхе Майнесом. Об этом сообщил губернатор штата Самуэль Гарсия в соцсети X. "Я только что посетил клинику №7 и с сожалением должен сообщить вам, что на данный момент число погибших в результате несчастного случая составляет 8 взрослых и 1 несовершеннолетний", - написал Гарсия. По последним данным, в результате инцидента пострадали 63 человека, пишет местное издание ABC Noticias, ссылаясь на слова Гарсии.

Причиной трагедии в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия стал порыв штормового ветра - сначала он снес декорации, а затем и опорные конструкции всей сцены. 38-летний кандидат в президенты Мексики находился на сцене, когда ветер сорвал с места большой экран, находившийся позади политика и его сторонников.

Кандидат в президенты Мексики не пострадал

Сам Майнес после происшествия отправился в больницу и сообщил, что с ним все в порядке. "Единственное, что важно на данный момент, - это помощь жертвам происшествия", - написал политик в соцсетях.

Президентские и парламентские выборы пройдут в Мексике 2 июня. 38-летний Хорхе Майнес, член левоцентристской партии "Гражданское движение", занимает третье место в предвыборных опросах, сильно уступая лидирующему в президентской гонке кандидату от правящей партии "Движение национального возрождения" Клаудии Шейнбаум, указывает агентство Reuters.