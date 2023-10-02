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В Мексике погибли минимум девятеро при обрушении церкви

Александра Иванова
2 октября 2023 г.

Во время крестин обрушилась крыша церкви "Санта-Круз" в городе Сьюдад-Мадеро. Спасательные работы продолжаются, под завалами еще находятся люди.

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Обрушившаяся церковь Santa Cruz в Мексике
Обрушившаяся церковь Santa Cruz в Мексике. 1 октября 2023 годаФото: Jose Luis Tapia/El Sol de Tampico via AP/picture alliance

В мексиканском городе Сьюдад-Мадеро, расположенном в штате Тамаулипас, при обрушении крыши церкви "Санта-Круз" во время воскресного богослужения погибли как минимум девять человек, передает утром в понедельник, 2 октября, агентство dpa. Еще 40 человек получили ранения, сообщил представитель правительства штата.

Между тем спасательные работы продолжаются, под развалинами церкви еще находятся люди. По данным местных СМИ, судьба 20 человек остается неизвестной. Указывается, что трагедия произошла во время крестин.

"Мы переживаем сейчас очень сложный момент", - цитирует AFP Хосе Армандо Альвареса - епископа епархии Тампико, к которой относится приход. На кадрах, показанных телеканалом Milenio, видно, что десятки людей пытаются поддержать опоры церкви, в то время как другие ищут выживших в руинах.

Город Сьюдад-Мадеро расположен у Мексиканского залива. Его население составляет около 200 000 человек.

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