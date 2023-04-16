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Полицейские возле аквапарка в Кортасаре
Полицейские возле аквапарка в КортасареФото: Sergio Maldonado/REUTERS
ПолитикаМексика

В Мексике при стрельбе в аквапарке погибли семь человек

Сергей Ромашенко
37 мин. назад

Трагедия произошло в штате Гуанахуато, превратившийся в один из самых криминогенных регионов в Мексике. Среди погибших при стрельбе в аквапарке - семилетний ребенок.

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В Мексике вооруженные люди ворвались в один из аквапарков и застрелили семь человек. Трагедия произошла в городе Кортасар в центральной части страны. Среди погибших - семилетний ребенок, трое женщин и трое мужчин, еще один человек получил тяжелые ранения, сообщила городская администрация в субботу, 15 апреля.

По словам властей, вооруженные мужчины прицельно направились к одной из групп посетителей и открыли огонь. Затем они сорвали установленные в бассейне камеры наблюдения и скрылись.

Местные СМИ распространили видеозапись, сделанную одним из посетителей аквапарка. На ней запечатлены лежащие на полу и шезлонгах жертвы, в воздухе висит густой дым, очевидно, от стрельбы. На кадрах видны и спасающиеся бегством люди. Трагедия в Кортасаре произошла в последние выходные школьных пасхальных каникул.

Войны наркокартелей

Мексика уже многие десятилетия страдает от насилия, вызванного наркопреступностью. С 2006 года, когда правительство Мексике стало использовать вооруженные силы в борьбе с наркокартелями, в стране погибло уже около 350 тысяч человек.

Штат Гуанахуато, где находится Кортасар, превратился в один из самых криминогенных регионов Мексики. Здесь соперничают враждующие наркокартели Santa Rosa de Lima и Jalisco Nueva Generacion.

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