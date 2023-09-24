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В Мали при крушении самолета погибли наемники "Вагнера"

Сергей Ромашенко
24 сентября 2023 г.

Военный самолет российского производства Ил-76 разбился при посадке в аэропорту города Гао. Согласно сообщениям, самолет был перегружен.

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Боевики ЧВК "Вагнер" в Мали
Боевики ЧВК "Вагнер" в Мали (фото из архива)Фото: French Army/AP/picture alliance

В Мали в результате крушения военного самолета погибли малийские солдаты и боевики ЧВК "Вагнер". Самолет Ил-76 российского производства разбился утром в субботу, 23 сентября, при посадке в аэропорту города Гао, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в миссии ООН в Мали. По словам представителя аэропорта, самолет был перегружен.

Разбившийся Ил-76 использовался малийской армией и наемниками ЧВК "Вагнер". Причины авиакатастрофы выясняются. По словам дипломатических источников, на борту самолета находились малийские солдаты и "вагнеровцы", число погибших и материальный ущерб высокое.

 Аэропортом Гао пользуются как малийские солдаты и наемники ЧВК "Вагнер", так и военнослужащие миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Из официальных источников об авиакатастрофе не сообщается.

Миссия ООН в Мали

В Мали уже многие годы продолжается мятеж исламских экстремистов. Он начался в 2012 году в северной части Мали и позднее перекинулся на территории Нигера и Буркина-Фасо. Военнослужащие МИНУСМА с 2013 года содействуют в умиротворении в Мали и защите гражданского населения.

В 2021 году к власти в Мали в результате путча пришла военная хунта. Она незамедлительно потребовала вывода миротворцев ООН из страны. Хунта активно сотрудничает с Россией и боевиками ЧВК "Вагнер". Франция и Германия жалуются на то, что "вагнеровцы" мешают работе миссии ООН.

Правительство ФРГ еще в прошлом году приняло решение о выводе немецких солдат из Мали, который должен завершиться до конца 2023 года. В настоящее время в Мали дислоцировано несколько сот солдат бундесвера.

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