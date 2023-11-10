В Мадриде выстрелили в лицо сооснователя ультраправой Vox

По данным СМИ, испанский политик Алехо Видаль-Куадрас выжил после того, как в него выстрелил неизвестный.

Испанский политик Алехо Видаль-Куадрас был ранен в результате атаки в Мадриде: как сообщили в местной полиции в четверг, 9 ноября, в лицо сооснователя ультраправой партии Vox выстрелил неизвестный.

По данным СМИ, 78-летний Видаль-Куадрас был в сознании, когда его доставили в больницу, сейчас его жизнь вне опасности. Полиция разыскивает двоих человек, скрывшихся на черном мотоцикле Yamaha. Как сообщается, на стрелявшем был шлем.

Причины нападения пока неизвестны, полиция не исключила ограбление и начала расследование. При этом покушение произошло на фоне беспорядков и акций протеста в Мадриде с участием сторонников правых и ультраправых партий. Демонстранты выступают против планов исполняющего обязанности премьер-министра Испании Педро Санчеса амнистировать каталонских сепаратистов.

Испанские консерваторы и ультраправые против Санчеса

Видаль-Куадрас был председателем консервативной Народной партии Испании в Каталонии в 1990-х годах. С 1999 по 2014 год он занимал должность вице-председателя Европарламента, а в 2013-м стал одним из основателей правоэкстремистской партии Vox, однако быстро покинул эту партию после неудачной попытки получить место депутата Европарламента в 2014 году.

Vox и консерваторы резко критикуют закон об амнистии для сторонников независимости Каталонии. В обмен на этот закон сепаратисты поддерживают формирование нового правительства во главе с социалистом Санчесом. Это означает, что он сможет остаться на посту премьера, даже несмотря на поражение на недавних парламентских выборах.

Видаль-Куадрас в течение многих лет не проявлял политической активности, но продолжал выступать публично в качестве комментатора и обозревателя СМИ. За несколько часов до нападения он опубликовал пост на платформе X (ранее Twitter), в котором резко раскритиковал соглашение об амнистии между Испанской социалистической рабочей партией, которую возглавляет Санчес, и каталонской сепаратистской партией. Vox и консерваторы уже несколько недель организуют массовые протесты против закона об амнистии и против Санчеса.

Смотрите также: