В Мадриде полиция изъяла вывезенные из Украины драгоценности

В Мадриде полиция изъяла 11 золотых изделий, относящихся к историческому наследию Украины и незаконно вывезенных из страны. Общая стоимость этих драгоценностей составляет более 60 млн евро, говорится в пресс-релизе испанской полиции , обнародованном в понедельник, 23 октября.

В ходе операции были арестованы пять человек, в том числе два гражданина Украины, следует из документа. "Тем самым была ликвидирована преступная сеть, занимавшаяся незаконным вывозом культурных ценностей из Украины", - заявляют в испанской полиции. По ее сведениям, изделия предназначались для продажи в Мадриде.

Первые расследования начались после того, как полиции стало известно, что гражданин Украины, проживающий в Мадриде, продает ряд золотых украшений из Украины, представляющих большую историческую и экономическую ценность.

Чтобы скрыть происхождение украшений, преступники сопроводили их поддельными документами на украинском, английском и испанском языках, подтверждающими их принадлежность к Украинской православной церкви. Основной подследственный - проживающий в Мадриде православный священник.

Объекты древней греко-скифской культуры

Первое изделие - золотой пояс с головами баранов - было изъято еще в 2021 году, следует из сообщения полиции. Подозреваемый пытался продать его в частном порядке некоему испанскому бизнесмену. После начала расследования полиции удалось установить, что у мужчины имелись и другие аналогичные ценности.

Указывается, что драгоценности, относящиеся к греко-скифской культуре VIII-IV веков до нашей эры, были незаконно вывезены из Украины до мая 2016 года. Сейчас они находятся на изучении в Национальном археологическом музее и Испанском институте культурного наследия. Расследование в связи с их незаконным вывозом из Украины и попыткой продажи продолжается.

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