  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПреступностьУкраина

В Мадриде полиция изъяла вывезенные из Украины драгоценности

Александра Иванова
23 октября 2023 г.

Испанская полиция объявила о ликвидации преступной сети, занимающейся незаконным вывозом культурных ценностей из Украины. Общая стоимость изъятых украшений - 60 млн евро.

https://p.dw.com/p/4XvOz
Древние золотые украшения, изъятые испанской полицией
Древние золотые украшения, изъятые испанской полициейФото: Policia Nacional via AP/picture alliance

В Мадриде полиция изъяла 11 золотых изделий, относящихся к историческому наследию Украины и незаконно вывезенных из страны. Общая стоимость этих драгоценностей составляет более 60 млн евро, говорится в пресс-релизе испанской полиции, обнародованном в понедельник, 23 октября.

В ходе операции были арестованы пять человек, в том числе два гражданина Украины, следует из документа. "Тем самым была ликвидирована преступная сеть, занимавшаяся незаконным вывозом культурных ценностей из Украины", - заявляют в испанской полиции. По ее сведениям, изделия предназначались для продажи в Мадриде.

Первые расследования начались после того, как полиции стало известно, что гражданин Украины, проживающий в Мадриде, продает ряд золотых украшений из Украины, представляющих большую историческую и экономическую ценность.

Чтобы скрыть происхождение украшений, преступники сопроводили их поддельными документами на украинском, английском и испанском языках, подтверждающими их принадлежность к Украинской православной церкви. Основной подследственный - проживающий в Мадриде православный священник.

Объекты древней греко-скифской культуры

Первое изделие - золотой пояс с головами баранов - было изъято еще в 2021 году, следует из сообщения полиции. Подозреваемый пытался продать его в частном порядке некоему испанскому бизнесмену. После начала расследования полиции удалось установить, что у мужчины имелись и другие аналогичные ценности.

Указывается, что драгоценности, относящиеся к греко-скифской культуре VIII-IV веков до нашей эры, были незаконно вывезены из Украины до мая 2016 года. Сейчас они находятся на изучении в Национальном археологическом музее и Испанском институте культурного наследия. Расследование в связи с их незаконным вывозом из Украины и попыткой продажи продолжается.

Смотрите также:

Кого лишат российского гражданства

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Это поможет Украине вернуть Крым: депутат бундестага о перспективах поставок ракет Taurus (11.08.2023)

Это поможет Украине вернуть Крым: депутат бундестага о перспективах поставок ракет Taurus (11.08.2023)

Берлин решил изучить возможность поставить Киеву крылатые ракеты Taurus. Давление на Минобороны ФРГ растет изнутри: многие влиятельные политики высказываются за поставки. Один из них - депутат от оппозиционного блока ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер.
Политика11 августа 2023 г.03:47 мин.
external

Дорога в Крым. Месть Путина. Твой бой – "Заповедник", выпуск 275, 30.07.23

Дорога в Крым. Месть Путина. Твой бой – "Заповедник", выпуск 275, 30.07.23

Правила проезда в Крым через оккупированные территории. Мемуары Путина о мести. Влоги: ремонт и прокачка танков для Украины, Лукашенко воспитывает ЧВК "Вагнер", судебная реформа в Израиле. Законы быстрого приготовления: штрафы за неявку в военкомат, повышение призывного возраста. Песня "Твой бой". Смотрите в 275-м выпуске "Заповедника"!
Политика30 июля 2023 г.13:34 мин.

Сообщение испанской полиции об изъятии древних украшений, незаконно вывезенных из Украины

Intervenidas en Madrid 11 piezas de oro valoradas en más de 60 millones de euros pertenecientes al patrimonio histórico de Ucrania
www.policia.es