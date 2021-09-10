В Любеке нашли ореховый торт, уцелевший во время бомбардировки

1942 год, Любек. Христиане отмечают Пальмовое воскресенье. До Пасхи осталась ровно неделя. В доме по адресу Альфштрассе 18 проживает семья местного торговца Иоганна Хитце (Johann Hitze). На столе в гостиной уже стоят кофейный сервиз и ореховый торт, украшенный розочками и грильяжем. Торт еще даже не успели достать из упаковки. Готова и пластинка для граммофона с "Лунной сонатой" Людвига ван Бетховена...

В эту безоблачную ночь город стал целью разрушительной бомбардировки, в которой участвовало более 230 британских самолетов. В результате большая часть исторического центра Любека была разрушена. Более 320 человек погибло, 15 тысяч жителей города оказались бездомными. Однако этот самый ореховой торт уцелел в огненном аду и был сейчас найден вместе с частями сервиза и разбитой пластинкой - во время раскопок в подвале дома, куда они провалились после попадания бомбы.

Невооруженным взглядом сложно разглядеть в этом обуглевшемся предмете торт. Но археологи уже взяли пробы начинки и глазури и установили, что торт - ореховый

Что археологи сделают с находкой

"Конечно, он сильно обуглен и закопчен, - рассказывает Лиза Ренн (Lisa Renn), руководитель группы археологов в Любеке. - Из-за высокой температуры во время пожара торт уменьшился в размере на две трети". И, тем не менее, он все же уцелел. Сохранились даже декоративные розочки. Предметы быта, найденные во время раскопок на Альфштрассе 18, восстановили картину обычного дня, закончившегося трагедией во время Второй мировой войны.

Чтобы, так сказать, раскрыть все тайны необычной находки, уже были проведены первые лабораторные исследования начинки и глазури. Однако и без научной экспертизы можно смело утверждать, что торт был вкусный, ведь Любек известен как город сладостей из марципана. После специальной обработки, которая обеспечит сохранность кондитерского изделия времен Второй мировой войны в будущем, торт станет частью музейной экспозиции.

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