В Любеке нашли ореховый торт, уцелевший во время бомбардировки

1942 год, Любек. Христиане отмечают Пальмовое воскресенье. До Пасхи осталась ровно неделя. В доме по адресу Альфштрассе 18 проживает семья местного торговца Иоганна Хитце (Johann Hitze). На столе в гостиной уже стоят кофейный сервиз и ореховый торт, украшенный розочками и грильяжем. Торт еще даже не успели достать из упаковки. Готова и пластинка для граммофона с "Лунной сонатой" Людвига ван Бетховена...
В эту безоблачную ночь город стал целью разрушительной бомбардировки, в которой участвовало более 230 британских самолетов. В результате большая часть исторического центра Любека была разрушена. Более 320 человек погибло, 15 тысяч жителей города оказались бездомными. Однако этот самый ореховой торт уцелел в огненном аду и был сейчас найден вместе с частями сервиза и разбитой пластинкой - во время раскопок в подвале дома, куда они провалились после попадания бомбы.
Невооруженным взглядом сложно разглядеть в этом обуглевшемся предмете торт. Но археологи уже взяли пробы начинки и глазури и установили, что торт - ореховый
Что археологи сделают с находкой
"Конечно, он сильно обуглен и закопчен, - рассказывает Лиза Ренн (Lisa Renn), руководитель группы археологов в Любеке. - Из-за высокой температуры во время пожара торт уменьшился в размере на две трети". И, тем не менее, он все же уцелел. Сохранились даже декоративные розочки. Предметы быта, найденные во время раскопок на Альфштрассе 18, восстановили картину обычного дня, закончившегося трагедией во время Второй мировой войны.
Чтобы, так сказать, раскрыть все тайны необычной находки, уже были проведены первые лабораторные исследования начинки и глазури. Однако и без научной экспертизы можно смело утверждать, что торт был вкусный, ведь Любек известен как город сладостей из марципана. После специальной обработки, которая обеспечит сохранность кондитерского изделия времен Второй мировой войны в будущем, торт станет частью музейной экспозиции.
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Главный город немецкой Ганзы
Любек был основан в 1143 году на впадающей в Балтийское море реке Траве, вблизи ее устья. Со всех сторон он окружен водой, что было типично для многих городов Ганзейского союза. Любек считался его столицей. Сейчас об истории Ганзы здесь напоминают многочисленные памятники готики, ренессанса, барокко. Отправимся по его улочкам, заглянем в дворики, поднимемся на колокольню…
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Эталон кирпичной готики
Начнем же знакомство с церкви Девы Марии (Marienkirche) - самого известного храма Любека. Возвели Мариенкирхе в 1250-1350 годах. Она является эталоном северогерманской кирпичной готики, а образцом для зодчих в других городах Ганзы стала еще во время строительства. Такой вид на этот памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО открывается со смотровой площадки соседнего храма Святого Петра (Petrikirche).
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Главные достопримечательности
Церкви Девы Марии будет посвящен отдельный фоторепортаж. Мы также более подробно расскажем о других важных памятниках ганзейского периода - ратуше, Голштинских воротах и Госпитале Святого Духа, а сейчас в ходе обзорной прогулки по Любеку лишь ненадолго остановимся около них. В список ЮНЕСКО эти и другие памятники Старого города были внесены в 1987 году.
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Городская ратуша
Мариенкирхе была храмом городского совета Любека, поэтому расположена она около ратуши (Lübecker Rathaus), репрезентативные фасады которой должны были символизировать богатство этого ганзейского города и купеческую гордость. Перед нами - одна из самых больших и старых ратуш в Германии.
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Гравюра Мериана
Таким город в 1641 году увидел швейцарский путешественник и гравер Маттеус Мериан - на закате существования Ганзы. Последний съезд этого союза состоялся здесь в 1669 году. После его распада исторический центр Любека практически прекратил менять свой облик, сохранив типичные для ганзейского периода планировку и структуру Старого города, несмотря на сильные разрушения времен Второй мировой войны.
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Городской собор
Помимо знаменитой Мариенкирхе - в центре, на гравюре Мериана также узнаются другие храмы Любека. Среди них - городской собор (Lübecker Dom), церковь с двумя колокольнями в правой ее части. Освященный в 1247 году, собор был первым большим сооружением из кирпича в Балтийском регионе. 130 метров… Его длина впечатляет до сих пор.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Большая рыба
Улицы ганзейских городов вели к воде - причалам, где на лодки и корабли грузились или разгружались с них типичные для этого торгового союза товары: соль, сукно, другие ткани, селедка, зерно, пиво, вино, российская пушнина и воск. Карта Старого города напоминает скелет огромной рыбы с изогнутыми костями: улицы не были прямыми, чтобы в случае осады и штурма не простреливались насквозь.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Сквозь стены
Ширина проезжей части зависела от размеров повозок - для одной кареты или подводы или так, чтобы могли разъехаться две. Многие улочки в историческом центре Любека кажутся пустынно-заколдованными: ни жителей не видно, ни туристов, которых здесь бывает около 600 тысяч в год, словно ходят они не по улицам, а сквозь стены. Впрочем, отчасти так оно и есть…
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Подворотня без ворот
В старом центре Любека между улочками и дворикам проделаны многочисленные сквозные узкие проходы (Gänge), похожие на лазейки. Они пронумерованы, их сохранилось около сотни. Предназначались эти проходы для работников лавок и мастерских, живших в так называемых будках, которые купцы и богатые ремесленники строили во внутренних дворах за фасадами своих собственных домов.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Завтрак с туристами
Турист, не воспользовавшийся хотя бы раз такой официальной лазейкой, ведущей за парадные фасады, можно сказать, не был в Любеке - все равно, что не попробовал здешние знаменитые сладости из марципана. Это разрешено. Ходите, смотрите - сколько душе угодно, но соблюдайте тишину и порядок, о чем напоминают соответствующие надписи и таблички.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Ганзейская благотворительность
Особое место в структуре ганзейских городов занимали подворья для малоимущих граждан (Stiftshof) - социальное жилье для вдов, инвалидов и других нуждающихся. Их учредителями являлись богатые и уважаемые горожане, что соответствовало традициям ганзейской благотворительности. Некоторые такие подворья до сих пор используются в соответствии с волей основателей.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Госпиталь Святого Духа
В Любеке также находится одно из самых старых действующих социальных учреждений в мире - Госпиталь Святого Духа (Heilig-Geist-Hospital), построенный на средства купцов в 1268 году. Этот ганзейский госпиталь являлся больницей и общежитием для малоимущих. Он принадлежит к числу важнейших архитектурных памятников Любека. Здесь до сих пор работает дом престарелых.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Шкиперское общество
Напротив Госпиталя Святого Духа находится один из самых известных исторических ресторанчиков города. Расположен он в здании Шкиперского общества (Schiffergesellschaft) - основанного в начале XV века братства капитанов торговых судов Любека. Его зал напоминает музей с макетами парусников и другими экспонатами - документами, картами, портретами. Есть даже диплом, подписанный Николаем II.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Кирпичное зодчество
Типичным строительным материалом ганзейских городов в районе Балтийского и Северного морей был кирпич - за неимением в этих местах достаточных запасов камня. В Любеке, Штральзунде или Висмаре европейские архитектурные стили находили свое кирпичное воплощение не только в готическую эпоху, но и позже - вплоть до кирпичного экспрессионизма в начале прошлого века.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Кирпичный ренессанс
К числу наиболее часто фотографируемых достопримечательностей Любека относятся Соляные склады (Salzspeicher). К их возведению на берегу Траве приступили в 1579 году в эпоху Ренессанса. Изначально здесь хранили соль из Люнебурга - главный источник богатства Любека, чьи купцы продавали ее по всей Северной Европе. С пристани напротив них сейчас начинаются водные экскурсии.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Морские олдтаймеры
Прогулка на катере вокруг исторического центра Любека длится около часа - мимо фасадов старых купеческих домов, тенистых парков и набережных, современных причалов и парусников, образующих своего рода судоходный музей под открытым небом.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Хольстентор
В нескольких шагах от Соляных складов находится главный архитектурный символ Любека - Голштинские ворота (Holstentor), об истории которых мы расскажем отдельно. Построенные в позднеготическом стиле в 1478 году, они входили в систему его крепостных укреплений. Ворота входят в число самых известных немецких достопримечательностей. Их изображение украшало 50-марочную купюру образца 1962 года.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Городская стена
Система укреплений Любека была одной из самых мощных в Северной Европе. Помимо Голштинских ворот до наших дней дошли также другие ее части - как эта башня со встроенным в нее позже жилым домом. Решение о сносе укреплений было принято городским советом в 1803 году, когда Любеку в рамках территориальной реорганизации наполеоновских времен (германской медиатизации) был гарантирован нейтралитет.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Уголок художника
В начале XX века этот вид на Старый город стал классическим мотивом для местных и приезжих фотографов, после чего лужайка, с которой он открывается, получила название Уголка художников (Malerwinkel). Первая почтовая открытка с этим видом была выпущена в 1935 году.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Торговые традиции
По соседству на пути в Старый город автомобили и пешеходов приветствует сам бог торговли Гермес, напоминающий о ганзейских традициях Любека, до сих пор бережно здесь хранимых. Именно такой купеческой династии посвятил свой роман "Будденброки. История гибели одного семейства" Томас Манн - один из трех Нобелевских лауреатов, имена которых связаны с Любеком.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Дом Будденброков
В этом романе, за который он получил Нобелевскую премию, Томас Манн описал дом своего детства, расположенный недалеко от ратуши и храма Девы Марии. Сегодня в нем находится музей Генриха и Томаса Маннов - "Дом Будденброков" (Buddenbrookhaus). В Любеке также проводятся специальные пешеходные экскурсии по местам действия их произведений.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Гюнтер Грасс
Гюнтер Грасс, получивший Нобелевскую премию по литературе в 1999 году, родился в Данциге (Гданьске), а под Любеком он жил и работал с 1986 года. В 2002 году в одном из домов Старого города был открыт его музей - Günter-Grass-Haus, в котором выставлены манускрипты и письма, а также созданные Грассом рисунки, картины и скульптуры.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
Вилли Брандт
Гюнтера Грасса связывала тесная дружба с Вилли Брандтом - социал-демократическим канцлером Германии и лауреатом Нобелевской премии мира, родившимся и выросшем в Любеке. По инициативе Грасса в соседнем здании в 2007 году был открыт его музей - Willy-Brandt-Haus Lübeck. Экспозиция посвящена биографии и политической деятельности Брандта, а во дворе установлен фрагмент Берлинской стены.
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Город Любек: 12 главных достопримечательностей
P.S.
Возвращаясь к Будденброкам… Цилиндр на голове и трость в руке - даже уличные знаки в Любеке напоминают о купеческих традициях. Продолжение следует.
Автор: Максим Нелюбин