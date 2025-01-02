В Ленобласти школьников заподозрили в "реабилитации нацизма"

Полиция утверждает, что подростки в возрасте 10-11 лет затушили снегом Вечный огонь на мемориале в Кингисеппе. СК возбудил уголовное дело о "реабилитации нацизма".

В Ленинградской области задержаны три школьника 4-5 классов, которые, как утверждает полиция, 29 декабря засыпали снегом Вечный огонь в Кингисеппе, сообщило в среду, 1 января, издание "Фонтанка". По его данным, школьников задержали после того, как замглавы местной администрации пожаловался в полицию на погасший огонь в мемориальном парке "Роща пятисот". Мемориал посвящен красноармейцам, предположительно расстрелянным в 1919 году во время Гражданской войны. В парке, кроме того, установлены памятники солдатам и офицерам, погибшим во Вторую мировую войну, а также узникам концлагерей.

Управление Следственного комитета по Кингисеппскому району возбудило уголовное дело о "реабилитации нацизма группой лиц по предварительному сговору", за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до 5 миллионов рублей.

Двум из задержанных подростков по 10 лет, третьему - 11 лет. Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, поэтому школьники не могут стать фигурантами уголовного дела. Как пишет "Фонтанка", их передали родителям после допроса в отделе полиции. В ближайшее время им предстоит встреча с инспектором по делам несовершеннолетних.