На Тамару Эйдельман завели дело о "реабилитации нацизма"

Недовольство у прокуратуры вызвали видеоуроки российского историка на YouTube. Тамаре Эйдельман грозит до пяти лет лишения свободы по статье о "реабилитации нацизма".

В отношении российского историка Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело по статье о "реабилитации нацизма" (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), сообщило ведомство в своем Telegram-канале в пятницу, 28 июня.

Дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой Москвы. Эйдельман грозит до пяти лет лишения свободы.

21 июня прокуратура Москвы сообщила, что обнаружила в авторской программе на канале историка (по всей видимости, имелся в виду ее YouTube-канал "Уроки истории с Тамарой Эйдельман") высказывания, "выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества".

64-летняя Тамара Эйдельман - заслуженный учитель России, автор YouTube-канала с 1,66 млн подписчиков. После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года она покинула Россию. Эйдельман своей известна антивоенной позицией.