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В Латвии таксисту дали 7 лет по делу о шпионаже в пользу РФ

Сергей Ромашенко
31 октября 2024 г.

Сергей Сидоров передавал через интернет в Москву информацию о военных и промышленных объектах в Латвии. Он также рассказывал о планах взорвать полигон и нефтяной терминал, следует из материалов дела.

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Таксист из Латвии получил семь лет за шпионаж на Россию
Таксист из Латвии получил семь лет за шпионаж на РоссиюФото: picture-alliance/dpa/U. Deck

Рижский городской суд признал виновным в шпионаже в пользу России 40-летнего таксиста Сергея Сидорова и приговорил его к семи годам лишения свободы, сообщило в четверг, 31 октября, издание Delfi. Согласно материалам дела, он передавал через интернет в Москву информацию о военных и промышленных объектах в Латвии и рассказывал о планах взорвать полигон и нефтяной терминал.

Как установил суд, Сидоров передавал сведения в Москву через Telegram-канал "Антифашисты Прибалтики", созданный в октябре 2022 года. Информация, собираемая в канале, использовалась российскими спецслужбами. В обвинительном заключении отмечается, что таксист согласился собирать данные, зная в чьи руки они попадут.

Частичное признание вины

Сидоров признал вину лишь частично. Он рассказывал, что ему понравилась одна из администраторов канала, и он хотел произвести на нее впечатление. После вынесения приговора Сидоров отказался от комментариев и заявил, что обжалует его. Ранее сообщалось, что обвиняемый - отец-одиночка, у него дома при обыске были конфискованы флаги России и СССР.

Кроме обвинений в шпионаже, Сидоров проходит в Латвии и по другому делу. Его обвиняют в разжигании национальной и межэтнической розни за пост, в котором он назвал латышей фашистами и сопроводил рвотным смайликом подсвеченный в цветах украинского флага Памятник Свободы. По этому же делу проходят еще несколько обвиняемых членов пророссийского Telegram-канала.

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