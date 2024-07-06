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В Кыргызстане прошли обыски по делу о плане госпереворота

Александра Иванова
6 июля 2024 г.

При обысках у членов "деструктивной группировки" спецслужбы КР обнаружили огнестрельное оружие, бронежилеты и форму сотрудников правоохранительных органов.

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Президентский дворец в Бишкеке (фото из архива)
Президентский дворец в Бишкеке (фото из архива)Фото: Imago/blickwinkel

В Кыргызстане прошли обыски в жилищах и транспортных средствах членов группировки, подозреваемой в подготовке госпереворота, следует из сообщения пресс-службы Госкомитета национальной безопасности Кыргызской Республики (ГКНБ КР), обнародованного в субботу, 6 июля.

Данная "деструктивная группировка" планировала "захватить власть с применением силы, путем организации массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране", говорится в пресс-релизе.

При обысках спецслужбы изъяли, кроме прочего, 50 единиц огнестрельного оружия, более 255 тысяч единиц боеприпасов, а также 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, 38 бронежилетов, 150 милицейских и 100 военных головных уборов.

Документы депутата парламента Кыргызстана

Кроме того, были обнаружены личные документы ряда граждан, в том числе военный билет депутата Жогорку кенеша ("Верховного совета" - однопалатного парламента) КР Марлена Маматалиева. Как пишет Telegram-канал "Sputnik Кыргызстан", сам Маматалиев заявил, что его документы были украдены из сейфа в октябре 2020 года.

Накануне, 5 июля, кыргызстанские СМИ сообщили со ссылкой на ГКНБ КР о пресечении деятельности "деструктивной группы, которая вынашивала планы по насильственному захвату власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки". Указывалось, что члены этой группы "поддерживали идеологию криминалитета, a также фанатично исповедовали религиозную идеологию".

 

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Политика6 июня 2024 г.22:27 мин.

Сообщение пресс-службы ГКНБ КР обобысках у подозреваемых в подготовке госпереворота

Сайт ГКНБ КР
gknb.gov.kg
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