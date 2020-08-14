В Кремле отреагировали на обвинения в причастности россиян к убийствам в ЦАР

Российские военные советники "не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах" в Центрально-Африканской Республике(ЦАР). С таким утверждением выступил в понедельник, 28 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это - очередная ложь", - процитировало Пескова агентство "Интерфакс".
NYT: российские наемники обвиняются в убийствах мирных жителей
Ранее газета The New York Times (NYT) опубликовала выдержки из доклада Совбеза ООН, в котором российские наемники обвинялись в "убийствах мирных жителей, ограблении домов, а также в том, что они застрелили верующих в мечети во время крупной военной операции в начале этого года".
По версии издания, наемники были переброшены в страну под видом "военных советников". Они якобы заняли позиции в крупных горнодобывающих центрах ЦАР с большими запасами алмазов. При этом реальное число российских контрактников в стране, по версии ООН, в разы превосходило цифры, озвучиваемые Москвой применительно к советникам - 2,1 тыс. вместо 550 человек.
Запад раскритиковал в ООН Россию "из-за наемников в ЦАР"
Ранее, 23 июня, Соединенные Штаты, Франция и Великобритания обвинили "российских наемников" в оказании боевой поддержки войскам Центрально-африканской республики, нарушении прав человека и препятствовании работе "голубых касок". Россия незамедлительно отвергла эти утверждения и со своей стороны возложила на западные страны ответственность за выполнение "антироссийского политического заказа".
До этого, 31 марта, рабочая группа ООН по вопросу об использовании наемников впервые официально выразила обеспокоенность в связи с широким использованием властями ЦАР частных военных компаний. В пресс-релизе группы упоминались три российские организации: ЧВК Вагнера, компания Sewa Security Services, считающаяся филиалом ЧВК Вагнера в республике, а также Lobaye Invest SARLU (формально это горнодобывающая компания, основанная в ЦАР в 2017 году).
Заместитель постпреда России в ООН Анна Евстигнеева тогда отвергла обвинения Запада, назвав их бездоказательными и подчеркнув, что российские инструкторы "успешно повышают профессиональный уровень центрально-африканских силовиков, не принимая при этом участия в военных операциях против незаконных вооруженных формирований".
Смотрите также:
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Автопортрет художника с сыном
Питер Хьюго любит фотографировать аутсайдеров: бродяг, попрошаек, наркоманов. Собственно и себя, белокожего африканца, он считает аутсайдером. На этой фотографии - он сам вместе со своим сыном. Одна из тем, которая его интересует, - критический взгляд на воспитание детей в стране, где долго царил режим апартеида.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Без клише
Туман, дерево, спящий под ним человек… Эта фотография сделана в парке Green Point Common в Кейптауне, который другие фотографы часто изображают как солнечное, оживленное место. А работа Питера Хьюго передает одиночество и бесприютность. Дерево символизирует ЮАР, которая, несмотря на экономический рост, еще не преодолела все проблемы и несет на плечах тяжелый груз истории.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Что нас объединяет
Что такое семья? Какие хрупкие взаимоотношения объединяют людей в обществе? Что их разделяет? Ответы на эти вопросы пытается найти Питер Хьюго в своей серии фотографий под названием "Kin", что означает "родство", "родня", "клан".
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Дома в Соуэто
Этот натюрморт из серии фотографий "Kin" был снят в Соуэто, окраине Йоханнесбурга, где проживает чернокожее население. Пепельница, пачка сигарет, банкнота и несколько монет, два пульта дистанционного управления для телевизора на потертой салфетке. Эта грустная, почти жалостливая картина передает чувство одиночества и безысходности.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Гиены и люди
Это фотография из серии "Гиена и другие люди". Чтобы заснять ее, Питер Хьюго путешествовал по Нигерии с бродячими укротителями гиен, которые зарабатывают себе на жизнь, развлекая людей своими номерами. Фотографии документируют парадоксальное смешение городских пейзажей и дикой природы, а также доминирование человека над укрощенными животными.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
На такси с обезьяной
Во время путешествия по Нигерии Питер Хьюго побывал и в Кано, на севере страны. Там он стал свидетелем забавной сцены, когда вся группа укротителей гиен вместе с гиенами, питонами и обезьянами уместилась в одном такси.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Следы колониализма
Ботсвана была британской колонией, а в 1966 году стала независимой страной. Ее правовая система до сих пор сохранила британские традиции и символы. Поэтому судьи носят парики и мантии, как во времена колониализма. На этой фотографии из серии "Судьи Ботсваны" изображен судья Моатлходи Марумо.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Киноиндустрия в Нигерии
Киноиндустрия Нигерии является третьей по величине в мире после США и Индии. Какие темы освещают местные продюсеры? Какой изображает эту страну ее поп-культура? Эти вопросы послужили отправной точкой для серии "Nollywood", представляющей портреты нигерийских актеров.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
В фокусе - индивидуальность
Для этой серии Питер Хьюго фотографировал своих друзей. Он отредактировал фотографии так, что особенно отчетливо проявился эффект, который производит содержащийся в коже пигмент меланина. В результате стали видны, например, подкожные сосуды или поражения кожи. Различия между темной и светлой кожей ушли на второй план, отчего еще более ярко проявилась индивидуальность портретируемых людей.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
После геноцида
В 1994 году завершился режим апартеида в ЮАР. Но это был и год геноцида в Руанде. Как относятся к истории страны ее дети, родившиеся уже после этих страшных событий? Этим вопросом Питер Хьюго задается в серии портретов, которая так и называется: "1994".
Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь