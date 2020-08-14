 В Кремле отреагировали на обвинения в причастности россиян к убийствам в ЦАР | Новости из Германии о России | DW | 29.06.2021

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Россия

В Кремле отреагировали на обвинения в причастности россиян к убийствам в ЦАР

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал публикацию NYT по ЦАР с выдержками из доклада Совбеза ООН, в котором российские наемники обвинялись в "убийствах мирных жителей" и "ограблении домов".

Российский БТР в Банги

Российский БТР в Банги (фото из архива)

Российские военные советники "не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах" в Центрально-Африканской Республике(ЦАР). С таким утверждением выступил в понедельник, 28 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это - очередная ложь", - процитировало Пескова агентство "Интерфакс".

NYT: российские наемники обвиняются в убийствах мирных жителей

Ранее газета The New York Times (NYT) опубликовала выдержки из доклада Совбеза ООН, в котором российские наемники обвинялись в "убийствах мирных жителей, ограблении домов, а также в том, что они застрелили верующих в мечети во время крупной военной операции в начале этого года".

По версии издания, наемники были переброшены в страну под видом "военных советников". Они якобы заняли позиции в крупных горнодобывающих центрах ЦАР с большими запасами алмазов. При этом реальное число российских контрактников в стране, по версии ООН, в разы превосходило цифры, озвучиваемые Москвой применительно к советникам - 2,1 тыс. вместо 550 человек.

Запад раскритиковал в ООН Россию "из-за наемников в ЦАР"

Ранее, 23 июня, Соединенные Штаты, Франция и Великобритания обвинили "российских наемников" в оказании боевой поддержки войскам Центрально-африканской республики, нарушении прав человека и препятствовании работе "голубых касок". Россия незамедлительно отвергла эти утверждения и со своей стороны возложила на западные страны ответственность за выполнение "антироссийского политического заказа".

До этого, 31 марта, рабочая группа ООН по вопросу об использовании наемников впервые официально выразила обеспокоенность в связи с широким использованием властями ЦАР частных военных компаний. В пресс-релизе группы упоминались три российские организации: ЧВК Вагнера, компания Sewa Security Services, считающаяся филиалом ЧВК Вагнера в республике, а также Lobaye Invest SARLU (формально это горнодобывающая компания, основанная в ЦАР в 2017 году).

Заместитель постпреда России в ООН Анна Евстигнеева тогда отвергла обвинения Запада, назвав их бездоказательными и подчеркнув, что российские инструкторы "успешно повышают профессиональный уровень центрально-африканских силовиков, не принимая при этом участия в военных операциях против незаконных вооруженных формирований".

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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