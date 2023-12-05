В Кремле обещают амнистию заключенных женщин

Президент РФ заявил о необходимости подготовить амнистию "некоторых категорий" женщин, отбывающих лишение свободы. Но до конца года решения не будет, уточнил его пресс-секретарь.

В России могут объявить амнистию части женщин, отбывающих реальные сроки лишения свободы. Но до конца текущего года данного решения не будет, сообщил во вторник, 5 декабря, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о возможной амнистии женщин.

"Ее так быстро провести невозможно. Сначала надо обсудить детали, выработать позицию, а потом уже конкретно о чем-то говорить", - указал он в разговоре с журналистами. По словам Пескова, пока также нет информацию о том, какие категории женщин-заключенных могли бы подпасть под амнистию.

Путин готов провести амнистию "некоторых категорий женщин"

Накануне Путин не исключил проведения амнистии для женщин, осужденных либо находящихся под следствием по обвинениям в совершении ненасильственных преступлений. "Думаю, что нужно подготовить и принять соответствующее решение, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы", - заявил он на заседании Совета по правам человека.

Таким образом он отреагировал на предложение члена СПЧ Евы Меркачевой, попросившей "помиловать всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети и которые подозреваются или уже осуждены за ненасильственные преступления". "И прошу помиловать вообще всех женщин, которые совершили впервые ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения", - призвала она.

Смотрите также: