В Краснодарском крае военный самолет упал на жилой дом

Истребитель Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом в Ейске. Судя по съемкам очевидцев, огонь охватил несколько этажей.

В городе Ейск Краснодарского края на девятиэтажный жилой дом упал и загорелся истребитель Су-34, сообщают российские СМИ со ссылкой на очевидцев в понедельник, 17 октября. Крушение самолета подтвердило министерство обороны России. В Минобороны утверждают, что крушение произошло при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. "Потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета", - сообщили в ведомстве.

Местные жители публикуют в соцсетях видео с последствиями катастрофы. На кадрах видно, что горят несколько этажей жилого здания, слышны взрывы. Информации о пострадавших на момент написания новости нет.

Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Огонь полностью охватил один из подъездов, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в дежурно-диспетчерской службе. "Обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи. Огнем охвачен подъезд целиком, повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир", - сказали в службе.

В Ейск выехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ранее он сообщил, что на месте работают "все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны". Спасатели пока не могут локализовать возгорание.

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