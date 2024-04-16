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В Копенгагене горит здание старейшей в мире биржи

Ася Миллер
16 апреля 2024 г.

Причина пожара пока не установлена, здание биржи оцеплено и эвакуировано. К данному часу известно об обрушении 54-метровго шпиля здания.

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Пожар в здании бывшей фондовой биржи Берсен в центре Копенгагена
Пожар в здании бывшей фондовой биржи Берсен в центре КопенгагенаФото: Ida Marie Odgaard/Scanpix/REUTERS

В Копенгагене загорелось 400-летнее здание фондовой биржи Берсен, об этом во вторник, 16 апреля, сообщает агентство AFP. Причина пожара пока неизвестна, здание биржи оцеплено и эвакуировано. На месте работают аварийные службы, которые, среди прочего, пытаются спасти от огня ценные исторические экспонаты, находящиеся внутри охваченного пламенем здания.

Первое сообщение об открытом огне в Берсене появилось около 7.30 утра по местному времени. К данному часу известно об обрушении 54-метрового шпиля здания. В момент начала пожара на фасаде здания велись реставрационные работы, уточняет агентство. О пострадавших не сообщается. "400 лет датского культурного наследия охвачены пламенем", - прокомментировал пожар министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт в своем аккаунте в соцсети X.

Строительство здания фондовой биржи Берсен было завершено в 1640 году. Это одно из старейших архитектурных строений современного Копенгагена и одна из старейших бирж в мире. Берсен расположен рядом с датским парламентом, до 1970-х годов здание функционировало как фондовая биржа, а сейчас в нем находится штаб-квартира Датской торговой палаты.

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