В Копенгагене горит здание старейшей в мире биржи

Причина пожара пока не установлена, здание биржи оцеплено и эвакуировано. К данному часу известно об обрушении 54-метровго шпиля здания.

В Копенгагене загорелось 400-летнее здание фондовой биржи Берсен, об этом во вторник, 16 апреля, сообщает агентство AFP. Причина пожара пока неизвестна, здание биржи оцеплено и эвакуировано. На месте работают аварийные службы, которые, среди прочего, пытаются спасти от огня ценные исторические экспонаты, находящиеся внутри охваченного пламенем здания.

Первое сообщение об открытом огне в Берсене появилось около 7.30 утра по местному времени. К данному часу известно об обрушении 54-метрового шпиля здания. В момент начала пожара на фасаде здания велись реставрационные работы, уточняет агентство. О пострадавших не сообщается. "400 лет датского культурного наследия охвачены пламенем", - прокомментировал пожар министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт в своем аккаунте в соцсети X.

Строительство здания фондовой биржи Берсен было завершено в 1640 году. Это одно из старейших архитектурных строений современного Копенгагена и одна из старейших бирж в мире. Берсен расположен рядом с датским парламентом, до 1970-х годов здание функционировало как фондовая биржа, а сейчас в нем находится штаб-квартира Датской торговой палаты.