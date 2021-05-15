В Копенгагене пропалестинская акция привела к столкновениям

Демонстрация в поддержку палестинцев в столице Дании Копенгагене переросла в столкновения с применением насилия. Как сообщили в пятницу, 14 мая, представители местной полиции, митингующие забросали камнями правоохранителей и здание посольства Израиля, что привело к "значительному хаосу". Акцию пришлось прервать, минимум трое ее участников задержаны.

Всего к мероприятию присоединились порядка 4 тыс. человек. Метать в полицейских камни начала группа численностью в 50-100 демонстрантов. Правоохранители ответили применением слезоточивого газа и дубинок.

Глава МИД Дании осудил насилие

Глава МИД Дании Еппе Куфуд уже осудил насилие. "Каждый имеет право мирно выражать свое мнение в Дании", - написал он в Twitter. Однако бросание камней - акт "совершенно неприемлемый", подчеркнул министр.

Митинг в знак солидарности с палестинцами стал реакцией на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Собравшиеся призвали правительство Дании осудить действия израильских властей.

Операции боевиков ХАМАС и Армии обороны Израиля

В условиях роста напряженности боевики ХАМАС проводят операцию "Меч Иерусалима", Армия обороны Израиля - "Защитник стен". По данным израильских властей, ХАМАС с вечера 10 мая выпустил по Израилю свыше 1800 ракет, 430 из них разорвались еще на территории сектора Газа. Военные оценили эффективность системы израильской ПВО "Железный купол" в 90 процентов.

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