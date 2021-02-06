 В Конгрессе связали 15 судов со строительством ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.02.2021

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Мир

В Конгрессе связали 15 судов со строительством "Северного потока - 2"

Конгрессмены призвали госсекретаря США Блинкена проверить возможность введения санкций против 11 кораблей под российским флагом и еще четырех иностранных.

Судно-трубоукладчик Фортуна, занятое в проекте Северный поток - 2

Судно-трубоукладчик "Фортуна"

В письме госсекретарю США Энтони Блинкену группа конгрессменов обратилась с вопросом о санкциях в отношении проекта "Северный поток - 2". Они также перечислили суда, которые, по их данным, связаны со строительством газопровода. Их перечень приведен в документе, обнародованном в среду, 17 февраля.

В списке указаны 11 судов под российским флагом и еще четыре - под иными. Среди упомянутых кораблей - трубоукладчик "Академик Черский" и судно снабжения "Умка". Как указано в письме, список составлен по открытым данным трекинга морского судоходства. "Мы заинтересованы в вашей оценке деятельности указанных в списке судов, которая, возможно, подпадает под санкции", - пишут авторы послания.

Конгрессмены подчеркнули, что в Европе есть много недовольных проектом газопровода, особенно на фоне "отравления и необоснованного ареста" политика Алексея Навального.

Санкции против участников строительства "Северного потока - 2"

В середине января, за день до того, как новый президент США приступил к исполнению своих обязанностей, прежняя американская администрация впервые на деле применила санкции против участников строительства российского газопровода "Северный поток - 2".

В санкционный перечень на сайте министерства финансов Соединенных Штатов были внесены российское судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владелец - компания "КВТ-Рус", фирма "Рустанкер" из Краснодарского края, а также танкеры "Максим Горький" и "Сьерра".

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    Автор: Андрей Гурков


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