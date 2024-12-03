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В Конгрессе США заявили о лабораторном происхождении COVID

Екатерина Венкина
3 декабря 2024 г.

Законодатели Конгресса США опубликовали 520-страничный доклад по итогам двухлетнего расследования причин появления SARS-CoV-2.

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Перед больницей в Ухане
Перед больницей в Ухане (6 февраля 2021 года)Фото: Ng Han Guan/AP/dpa/picture alliance

В Конгрессе США завершили расследование причин начала пандемии COVID-19, унесшей жизни 1,1 млн граждан страны. Отчет объемом в 520 страниц представил в понедельник, 2 декабря, один из подкомитетов комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности, изучавший обстоятельства эпидемии.

После двух лет расследования конгрессмены пришли к выводу, что вирус, вероятнее всего, - лабораторного происхождения. Кроме того, в отчете анализировались меры реагирования на федеральном уровне и на уровне штатов, а также эффективность вакцинации.

"Эта работа поможет Соединенным Штатам и всему миру предсказать следующую пандемию, подготовиться к ней, защитить себя от следующей пандемии и, надеюсь, предотвратить ее", - подчеркнул председатель комиссии Брэд Венструп в письме Конгрессу. 

Национальные институты здравоохранения США финансировали спорные исследования

В докладе подчеркивается, что SARS-CoV-2 ", скорее всего, появился в результате" утечки из "лаборатории или в ходе исследований" в Уханьском институте вирусологии. Утверждается, что у вируса есть биологические характеристики, которых нет в природе.

В докладе также указывается, что Национальные институты здравоохранения США финансировали спорные исследования в этом институте с целью "усиления функции" вирусов - для выявления способов борьбы с ними, сообщило агентство AFP.

Исследователи в лаборатории заразились вирусом, подобным COVID-19, осенью 2019 года, - за несколько месяцев до того, как он был обнаружен на продовольственном рынке, следует далее из отчета. 

Окончание пандемии

Президент США Джо Байден объявил о победе над коронавирусом в сентябре 2022 года. Пандемию COVID-19 можно считать завершившейся, отметил он. "У нас все еще есть проблемы с ковидом, мы еще много над этим работаем<…> Но пандемия закончилась. Если вы заметили, никто не носит маски. Кажется, все в довольно хорошей форме", - сказал он в интервью на телеканале CBS.

В Китае, несмотря на большое число заражений коронавирусом, власти в конце 2022 года изменили политику "нулевого ковида" и не только сняли все ограничения, но и разрешили жителям КНР выезжать из страны. С 8 января 2023 года был снят и обязательный карантин для тех, кто въезжает в КНР.

Другие европейские страны тоже сняли последние ограничения гораздо раньше Германии. Так, к примеру, в Нидерландах это сделали 10 марта 2023 года. Как заявил журналистам министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Эрнст Кейперс, COVID-19 будет лечиться как обычная инфекция.

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