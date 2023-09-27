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В Конгрессе приняли поправку о зарплате главы Пентагона в $1

Даниил Сотников
28 сентября 2023 г.

Законопроект, к которому внесли поправку о лишении Ллойда Остина зарплаты, вряд ли пройдет голосование в Сенате, считают СМИ.

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд ОстинФото: AFP/Getty Images

Палата представителей США, которую возглавляют республиканцы, приняла поправку о снижении зарплаты министра обороны Ллойда Остина до 1 доллара в месяц, пишет The New York Times в среду, 27 сентября.

Автором инициативы выступила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая заявила, что ее претензии к главе Пентагона связаны, например, с "ужасающим выводом войск из Афганистана" и с обязательной вакцинацией военнослужащих от коронавируса. 

Поправка была принята по так называемому "правилу Холмана", позволяющему конгрессменам снижать зарплату конкретным федеральным служащим. Документ обсуждался в рамках ежегодного законопроекта о расходах на оборону, окончательное принятие которого запланировано на 28 сентября. При этом сама Марджори Тейлор Грин заявила, что будет голосовать против этого законопроекта из-за включенных в него расходов на помощь Украине.

Правительству США грозит шатдаун

Как отмечает NYT, маловероятно, что зарплата Остина и правда будет в итоге снижена до 1 доллара, поскольку законопроект о военных расходах "почти наверняка" не пройдет голосование в Сенате, где, как ожидается, он столкнется с двухпартийной оппозицией.

Если Конгресс до конца сентября не согласует проект бюджета, наступит шатдаун - приостановка деятельности правительства, напоминает NYT.

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