Министры обороны ФРГ и США обсудили будущую помощь Украине

Министр обороны Германии в ходе своего визита в США обсудил с коллегой дальнейшую поддержку Украины и укрепление НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) в ходе своего первого официального визита в этой должности в США в среду, 28 июня, обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином помощь Украине и усиление восточного фланга НАТО.

Писториус в ходе визита выделил "очень интенсивный обмен мнениями и тесные связи" между ФРГ и США по вопросу войны в Украине. "Мы многого добились в поддержке Украины", - сказал он, подчеркнув, что Германия "сделает все возможное и будет делать это столько, сколько необходимо, чтобы поддерживать Украину в этой ужасной войне против России".

"Россия начала жестокое и ничем не спровоцированное вторжение в мирную соседнюю Украину. Но Германия взяла на себя обязательство поддерживать суверенитет Украины и ее право жить в условиях свободы", - заявил министр обороны США Ллойд Остин, отдельно выделив помощь Германии в "обеспечении безопасности и обучении защитников Украины".

Писториус - о мятежа Евгений Пригожина

В ходе визита Писториус прокомментировал случившийся в России мятеж Евгения Пригожина, назвав его "признаком трещин в аппарате власти президента Путина". "Думаю, не нужно быть экспертом по России, чтобы понимать, что когда ситуация может зайти так далеко за такое короткое время, это является четким сигналом, что там что-то идет не так", - заявил он.

При этом Писториус подчеркнул, что пока невозможно оценить, насколько глубоки эти "трещины" и какие последствия они будут иметь для России, для внутренней стабильности страны и для Путина. По его словам, до сих пор "нет четкой, общей картины произошедшего".

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