 Глава комитета бундестага призвал изменить политику в отношении России | Новости из Германии о Германии | DW | 09.07.2022

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Германия

Глава комитета бундестага призвал изменить политику в отношении России

Политику сближения с Россией, которая продвигалась социал-демократами в прошлом, необходимо пересмотреть и выстраивать европейскую безопасность на основе изоляции России, заявил глава комитета бундестага Михаэль Рот.

Глава комитета бундестага ФРГ по международным делам Михаэль Рот

Глава комитета бундестага ФРГ по международным делам Михаэль Рот

Депутат бундестага от Социал-демокартической партии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, и глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот (Michael Roth) призвал создавать новую архитектуру европейской безопасности, основываясь на военном сдерживании, политической и экономической изоляции России. Об этом Рот написал в колонке для издания Welt am Sonntag в субботу, 9 июля.

"В отношении России нам нужно больше реализма, а не наивных попыток выдавать желаемое за действительное", - пишет Рот. По его мнению, безопасность в Европе может существовать "только против России, а не вместе с ней". "В будущем не может быть особого пути Германии с Россией за счет наших партнеров из Центральной и Восточной Европы", - написал Рот, призвавший пересмотреть немецкую политику в отношении России.

Политик также указал на "грубые ошибки", допущенные его партией в прошлом. По его словам, СДПГ "по праву гордится политикой 1970-х годов Вилли Брандта". Речь о принципе "перемены через сближение", который был лейтмотивом политики СДПГ и был направлен на разрядку напряженности в отношениях с СССР.

"Несмотря на все его исторические заслуги, мы не должны прикрываться Вилли Брандтом ввиду коренных изменений в мире", - пишет Рот. При этом, по его словам, для переосмысления этой политики "ни в коем случае не нужно отказываться от традиционных социал-демократических линий". "Приверженность Брандта миру и разрядке была столь успешной еще и потому, что ее поддерживала военная мощь под знаком ядерного сдерживания", - напоминает он.

Немецкие политики - о переосмыслении подхода к России

В марте сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) также назвал ошибочным подход "перемены посредством торговли", который по его словам, был главным принципом в отношении СССР в эпоху канцлера Брандта. "Однако такая концепция оказалась несостоятельной", - констатировал Клингбайль. "Оглядываясь назад, мы, конечно, должны спросить себя, должны ли мы были иначе оценить российское вторжение в Грузию в 2008 году, аннексию Крыма в 2014 году или заказные убийства в Лондоне и Берлине. Не ошиблись ли мы в знамениях времени?" - задавался он вопросом после начала войны.

Клингбайл также напомнил, что "сближение и сотрудничество предполагают наличие собственной силы". "Во времена Вилли Брандта оборонный бюджет составлял более трех процентов от нашей экономической мощи", - подчеркнул он.

"Мы должны признать, что нынешняя политика российского руководства представляет собой реальную угрозу безопасности в Европе. Это прискорбная отправная точка для выработки политики в отношении России, которая должна начинаться с трезвого взгляда на реальность в духе Эгона Бара (Egon Bahr), но которая на этом не остановится", - заявил, в свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Он при этом призвал не отождествлять Путина с Россией: "Не российский народ принял роковое решение о вторжении в Украину. Эта война - война Путина". Делать такое различие очень важно, "чтобы не поставить под угрозу примирение между немцами и русскими после Второй мировой войны", сказал Шольц.

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