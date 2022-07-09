Глава комитета бундестага призвал изменить политику в отношении России

Депутат бундестага от Социал-демокартической партии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, и глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот (Michael Roth) призвал создавать новую архитектуру европейской безопасности, основываясь на военном сдерживании, политической и экономической изоляции России. Об этом Рот написал в колонке для издания Welt am Sonntag в субботу, 9 июля.

"В отношении России нам нужно больше реализма, а не наивных попыток выдавать желаемое за действительное", - пишет Рот. По его мнению, безопасность в Европе может существовать "только против России, а не вместе с ней". "В будущем не может быть особого пути Германии с Россией за счет наших партнеров из Центральной и Восточной Европы", - написал Рот, призвавший пересмотреть немецкую политику в отношении России.

Политик также указал на "грубые ошибки", допущенные его партией в прошлом. По его словам, СДПГ "по праву гордится политикой 1970-х годов Вилли Брандта". Речь о принципе "перемены через сближение", который был лейтмотивом политики СДПГ и был направлен на разрядку напряженности в отношениях с СССР.

"Несмотря на все его исторические заслуги, мы не должны прикрываться Вилли Брандтом ввиду коренных изменений в мире", - пишет Рот. При этом, по его словам, для переосмысления этой политики "ни в коем случае не нужно отказываться от традиционных социал-демократических линий". "Приверженность Брандта миру и разрядке была столь успешной еще и потому, что ее поддерживала военная мощь под знаком ядерного сдерживания", - напоминает он.

Немецкие политики - о переосмыслении подхода к России

В марте сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) также назвал ошибочным подход "перемены посредством торговли", который по его словам, был главным принципом в отношении СССР в эпоху канцлера Брандта. "Однако такая концепция оказалась несостоятельной", - констатировал Клингбайль. "Оглядываясь назад, мы, конечно, должны спросить себя, должны ли мы были иначе оценить российское вторжение в Грузию в 2008 году, аннексию Крыма в 2014 году или заказные убийства в Лондоне и Берлине. Не ошиблись ли мы в знамениях времени?" - задавался он вопросом после начала войны.

Клингбайл также напомнил, что "сближение и сотрудничество предполагают наличие собственной силы". "Во времена Вилли Брандта оборонный бюджет составлял более трех процентов от нашей экономической мощи", - подчеркнул он.

"Мы должны признать, что нынешняя политика российского руководства представляет собой реальную угрозу безопасности в Европе. Это прискорбная отправная точка для выработки политики в отношении России, которая должна начинаться с трезвого взгляда на реальность в духе Эгона Бара (Egon Bahr), но которая на этом не остановится", - заявил, в свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Он при этом призвал не отождествлять Путина с Россией: "Не российский народ принял роковое решение о вторжении в Украину. Эта война - война Путина". Делать такое различие очень важно, "чтобы не поставить под угрозу примирение между немцами и русскими после Второй мировой войны", сказал Шольц.

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