В Китае приземлился корабль, пробывший в космосе 276 дней

В Китае возвратился на Землю экспериментальный космический корабль, пробывший на орбите 276 дней. Государственные СМИ КНР, сообщая об этом событии в понедельник, 8 мая, отметили, что данная миссия знаменует собой крупную веху в разработке китайских космических технологий.

Согласно сообщениям, непилотируемый корабль вернулся на космодром в северо-западной части Китая в установленный срок. В сообщениях не приводится никакой информации относительно того, какой именно корабль вернулся на Землю, какие конкретно технологии испытывались, какова была высота полета и на каких орбитах побывал корабль со времени запуска в начале августа прошлого года.

СМИ: Прорыв в разработке космических технологий

Каких-либо снимков возвратившегося на Землю корабля также не опубликовано. В сообщениях лишь говорится, что проведенные испытания знаменуют собой крупный прорыв в разработке космических кораблей многоразового использования, которые обеспечат более удобный и менее дорогостоящий способ осуществлять космические миссии в будущем.

В 2021 году Китай, по всей видимости, запустил в космос аналогичный космический корабль, который достиг орбиты и вернулся на Землю в тот же день. Эта миссия также осуществлялась в обстановке секретности. Согласно сообщениям, корабль тогда произвел "горизонтальную" посадку.

Комментаторы в китайских соцсетях полагают, что Пекин разрабатывает автономный космический самолет наподобие американского X-37B, который способен оставаться на орбите на протяжении многих лет. Непилотируемый шаттл X-37B в ноябре прошлого года завершил уже шестую свою миссию, пробыв на орбите более 900 дней.

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