  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Китайский космический корабль (фото из архива)
Китайский космический корабль (фото из архива)Фото: Zhang Liyun/Xinhua/picture alliance
ТехнологииКитай

В Китае приземлился корабль, пробывший в космосе 276 дней

Сергей Ромашенко
47 мин. назад

В рамках тестового полета отрабатывались технологии многоразового использования космической техники. Государственные СМИ КНР сообщили о крупном прорыве в сфере космических технологий.

https://p.dw.com/p/4R1UK

В Китае возвратился на Землю экспериментальный космический корабль, пробывший на орбите 276 дней. Государственные СМИ КНР, сообщая об этом событии в понедельник, 8 мая, отметили, что данная миссия знаменует собой крупную веху в разработке китайских космических технологий.

Согласно сообщениям, непилотируемый корабль вернулся на космодром в северо-западной части Китая в установленный срок. В сообщениях не приводится никакой информации относительно того, какой именно корабль вернулся на Землю, какие конкретно технологии испытывались, какова была высота полета и на каких орбитах побывал корабль со времени запуска в начале августа прошлого года.

СМИ: Прорыв в разработке космических технологий

Каких-либо снимков возвратившегося на Землю корабля также не опубликовано. В сообщениях лишь говорится, что проведенные испытания знаменуют собой крупный прорыв в разработке космических кораблей многоразового использования, которые обеспечат более удобный и менее дорогостоящий способ осуществлять космические миссии в будущем.

В 2021 году Китай, по всей видимости, запустил в космос аналогичный космический корабль, который достиг орбиты и вернулся на Землю в тот же день. Эта миссия также осуществлялась в обстановке секретности. Согласно сообщениям, корабль тогда произвел "горизонтальную" посадку.

Комментаторы в китайских соцсетях полагают, что Пекин разрабатывает автономный космический самолет наподобие американского X-37B, который способен оставаться на орбите на протяжении многих лет. Непилотируемый шаттл X-37B в ноябре прошлого года завершил уже шестую свою миссию, пробыв на орбите более 900 дней.

Смотрите также:

Самый необычный космодром в Европе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС (02.06.2020)

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС (02.06.2020)

Байконуру 65 лет. Немецкий астронавт Томас Райтер, в 1995 году стартовавший с космодрома в Казахстане на станцию "Мир", поделился воспоминаниями о миссии и объяснил значение Байконура для европейской космонавтики.
История2 июня 2020 г.03:43 мин.
external

Немецкий телескоп eRosita на борту российского спутника (15.07.2019)

Немецкий телескоп eRosita на борту российского спутника (15.07.2019)

Современный мощный телескоп, созданный в Германии, в течение 7 лет будет искать черные дыры в космосе.
Общество15 июля 2019 г.02:23 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Изюм после деоккупации

Кого в Украине судят за отрицание агрессии России

Правосудие и закон5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве

Глава Евросовета Мишель: Мы сбили Путина с толку

Глава Евросовета Мишель: Мы сбили Путина с толку

Конфликты7 мая 2023 г.
Активисты с флагами Украины и Армении, а также бело-красно-белыми и бело-сине-белыми флагами на акции в Кельне

Как в ФРГ прошел пророссийский митинг и кто ему противостоял

Как в ФРГ прошел пророссийский митинг и кто ему противостоял

Общество7 мая 2023 г.
Автомобиль Audi Q7 писателя Захара Прилепина после взрыва под Нижним Новгородом

Покушение на Прилепина и другие события 437-го дня войны

Покушение на Прилепина и другие события 437-го дня войны

Конфликты6 мая 2023 г.
Женя Беркович в суде

Экстремизм в "Колобке", или Зачем РФ новое театральное дело?

Экстремизм в "Колобке", или Зачем РФ новое театральное дело?

Культура6 мая 2023 г.
Анна Нетребко в Висбадене

Анна Нетребко на сцене в Висбадене: Я была виновна

Анна Нетребко на сцене в Висбадене: Я была виновна

Культура6 мая 2023 г.
Карл и Камилла

Лондон. Коронация. Самые свежие фотографии

Лондон. Коронация. Самые свежие фотографии

Стиль жизни6 мая 2023 г.20 фото
На главную страницу