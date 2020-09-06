Китай сообщает об успешном возвращении многоразового космического аппарата

Китайский экспериментальный космический корабль многоразового использования в воскресенье, 6 сентября, благополучно приземлился в запланированном месте посадки. Об этом сообщило официальное информационное агентство "Синьхуа", назвав успешное завершение испытаний технологическим прорывом, который позволит удешевить полеты в космос.
Информации об этом эксперименте немного. Известно, что корабль был запущен два дня назад, его вывела на орбиту ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с космодрома Цзюцюань. До сих пор государственные СМИ не опубликовали ни одной фотографии или видео запуска или посадки космического аппарата и не сообщили никаких подробностей об использованных технологиях. Комментаторы в социальных сетях сравнивают китайский многоразовый космический корабль с американским X-37B компании Boeing.
Три года назад Китай заявил, что в 2020 году он запустит многоразовый космический аппарат, чтобы увеличить число запусков и снизить стоимость миссий. В сообщении агентства "Синьхуа" подчеркивается, что корабль предназначен для мирного исследования космического пространства.
Одновременно Китай реализует свою программу освоения Марса. К планете движется тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5", которая стартовала 23 июля, с межпланетным зондом на борту для исследования Марса. Он должен совершить посадку на красной планете в феврале 2021 года. Кроме того, на 2024 год Китай запланировал высадку на Луну.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина