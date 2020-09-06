Китай сообщает об успешном возвращении многоразового космического аппарата

Китайский экспериментальный космический корабль многоразового использования в воскресенье, 6 сентября, благополучно приземлился в запланированном месте посадки. Об этом сообщило официальное информационное агентство "Синьхуа", назвав успешное завершение испытаний технологическим прорывом, который позволит удешевить полеты в космос.

Информации об этом эксперименте немного. Известно, что корабль был запущен два дня назад, его вывела на орбиту ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с космодрома Цзюцюань. До сих пор государственные СМИ не опубликовали ни одной фотографии или видео запуска или посадки космического аппарата и не сообщили никаких подробностей об использованных технологиях. Комментаторы в социальных сетях сравнивают китайский многоразовый космический корабль с американским X-37B компании Boeing.

Три года назад Китай заявил, что в 2020 году он запустит многоразовый космический аппарат, чтобы увеличить число запусков и снизить стоимость миссий. В сообщении агентства "Синьхуа" подчеркивается, что корабль предназначен для мирного исследования космического пространства.

Одновременно Китай реализует свою программу освоения Марса. К планете движется тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5", которая стартовала 23 июля, с межпланетным зондом на борту для исследования Марса. Он должен совершить посадку на красной планете в феврале 2021 года. Кроме того, на 2024 год Китай запланировал высадку на Луну.

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