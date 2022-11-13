  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Выборы в США
Ситуация в Беларуси
Space Shuttle X-37B
Фото: picture-alliance/dpa/NASA/Boeing Phantom Works/Ho
НаукаСША

Корабль Boeing X-37B провел на орбите рекордные 908 дней

Екатерина Венкина
45 мин. назад

Испытательный корабль X-37B, построенный корпорацией Boeing, провел рекордные 908 дней на орбите, где осуществлялись эксперименты по использованию солнечной энергии и оценивалось воздействие космического облучения.

https://p.dw.com/p/4JRSm

Орбитальный испытательный корабль (OTV) X-37B, построенный корпорацией Boeing, установил новый рекорд, проведя на орбите 908 дней, после чего совершил приземление в Космическом центре NASA имени Кеннеди во Флориде в 05.22 по времени восточного побережья США (13.22 мск) в субботу, 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Boeing. По ее данным, нынешний показатель превысил предыдущий рекорд - 780 дней на орбите.

После успешного завершения шестой миссии многоразовый испытательный корабль преодолел более 1,3 млрд миль (2 млрд километров) и провел в общей сложности 3774 дня в космосе, где осуществлялись эксперименты для правительственных и промышленных заказчиков.

Впервые аппарат нес служебный модуль для увеличения количества полезной нагрузки. Модуль отделился от OTV перед сходом с орбиты, обеспечив безопасную и успешную посадку.

Шестая миссия

Шестая миссия была запущена с помощью ракеты Atlas V компании United Launch Alliance с космодрома на мысе Канаверал в мае 2020 года. На орбите, в частности, проводились эксперименты по использованию солнечной энергии, а также оценивалось воздействие космического облучения на различные материалы и семена.

Программа X-37B - партнерство между Управлением по оперативным возможностям ВВС США и Космическими силами Соединенных Штатов. Компания Boeing разработала и изготовила корабль и продолжает обеспечивать поддержку миссии с площадок в Южной Калифорнии, Флориде и Вирджинии.

Испытания компонентов гиперзвукового оружия

Ранее, 26 октября, американские военные провели испытания компонентов гиперзвукового оружия на летно-испытательном полигоне NASA в штате Вирджиния. Со стартовой площадки была запущена зондирующая ракета. Специалисты также провели 11 различных экспериментов по сбору данных и информации о компонентах гиперзвуковых ракет, включая термостойкие материалы и высокотехнологичную электронику, сообщила американская телекомпания CNN.

Смотрите также:

Немецкий телескоп на борту спутника из РФ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС

Байконуру 65 лет. Немецкий астронавт Томас Райтер, в 1995 году стартовавший с космодрома в Казахстане на станцию "Мир", поделился воспоминаниями о миссии и объяснил значение Байконура для европейской космонавтики.
История2 июня 2020 г.03:43 мин.
external

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"

Также в программе: "война ленточек" в Испании. Опасная жизнь сатирика в Берлине. "Тюрьма для животных" в Нидерландах. Как супружеская пара борется с коррупцией и полицией в Боснии и Герцеговине.
Политика1 октября 2018 г.26:30 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Жители Киева празднуют освобождение Херсона

Возвращение властей Херсона и иные события 262-го дня войны

Конфликты5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Люди фотографируются в Дохе на фоне логотипа ЧМ-2022

ЧМ-2022 в Катаре: самый дорогой турнир в истории футбола

ЧМ-2022 в Катаре: самый дорогой турнир в истории футбола

Футбол5 мин. назад
Пункт контроля на австрийско-германской границе

Поток мигрантов из Турции в ФРГ снова растет. В чем причина?

Поток мигрантов из Турции в ФРГ снова растет. В чем причина?

Миграция23 ч. назад
Украинские беженцы на вокзале в Кёльне

К украинцам относятся лучше, чем к другим беженцам? Фактчек

К украинцам относятся лучше, чем к другим беженцам? Фактчек

Конфликты12 ноября 2022 г.
Служащая ВСУ в Херсоне

Освобождение Херсона и другие события 261-го дня войны

Освобождение Херсона и другие события 261-го дня войны

Конфликты11 ноября 2022 г.
Контейнеровоз в речном порту Дуйсбурга

Дорогой газ? Часть производства в ФРГ надо заменить импортом

Дорогой газ? Часть производства в ФРГ надо заменить импортом

Экономика и бизнес11 ноября 2022 г.
Промежуточные выборы в США

Итоги выборов в США: что изменится для Украины, КНР и Европы

Итоги выборов в США: что изменится для Украины, КНР и Европы

Политика11 ноября 2022 г.
На главную страницу