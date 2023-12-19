В Китае при землетрясении погибли более 100 человек

В результате землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай ранены не менее 220 человек. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к масштабной поисковой операции.

Как минимум 111 человек погибли в результате землетрясения в центральной части Китая. Такие данные приводят агентство "Синьхуа" и Центральное телевидение страны во вторник, 19 декабря. Так, в провинции Ганьсу число жертв достигло 100 человек, еще 11 погибли в провинции Цинхай.

Нарушена подача воды и электричества

Кроме того, не менее 220 человек получили ранения - 96 в Ганьсу и 124 в Цинхае, указали официальные СМИ. По их данным, в зоне бедствия нарушено водоснабжение, повреждены линии электропередачи, а также объекты транспортной инфраструктуры. Власти распорядились направить в пострадавшие регионы палатки, складные кровати и одеяла. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к масштабной поисковой операции с целью свести к минимуму число жертв.

Эпицентр землетрясения находился в провинции Ганьсу, примерно в 5 километрах от административной границы с Цинхаем, указало "Синьхуа". По данным КНР, магнитуда землетрясения составила 6,2. В то же время Геологическая служба США оценивает этот показатель в 5,9.

Одно из наиболее разрушительных землетрясений последних лет в Китае произошло в мае 2008 года в провинции Сычуань. Тогда погибли более 87 тысяч человек.

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