 В Киргизии создан второй координационный совет оппозиции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.10.2020

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Мир

В Киргизии создан второй координационный совет оппозиции

Пять партий, создавших Народный координационный совет, не признают нового премьера Киргизии Садыра Жапарова. Накануне координационный совет создали шесть других оппозиционных партий.

Здание парламента Киргизии после штурма протестующих

Здание парламента Киргизии после штурма протестующих

В Киргизии пять оппозиционных партий в среду, 7 октября, создали Народный координационный совет (НКС). Партии "Ордо" ("Центр"), "Чон Казат" ("Большой подход"),  "Мекен Ынтымагы" ("Национальная солидарность"), "Реформа" и "Ыйман нуру" ("Огонь веры") совместно выступают против нового премьер-министра Садыра Жапарова, избранного накануне.

"Мы все вместе, в том числе партия "Мекенчил", которую представляет Жапаров, ранее подписывали соглашение, но мы не назначали его премьером. Народ это решение не примет", - приводит агентство "Интерфакс" слова лидера партии "Чон казат" Максата Мамытканова. На пресс-конференции лидеры НКС заявили, что "государственная власть переходит совету, полномочия правительства, парламента и президента возлагаются на координационный совет".

Накануне о создании своего Координационного совета объявили партии "Республика", "Ата Мекен" ("Отечество"), "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"), "Бир бол" ("Единство"), "Замандаш" ("Современность") и Социал-демократическая партия Кыргызстана. "Необходимо в кратчайшие сроки восстановить общественно-политическую стабильность в стране и возвращаться в правовое поле", - заявил в интервью изданию 24.kg лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров.

В ходе протестов в Киргизии пострадали 911 человек

Протесты в Бишкеке 6 октября

Протесты в Бишкеке 6 октября

По данным Минздрава Киргизии, в ходе протестов в стране, начавшихся 5 октября, пострадали 911 человек. 205 из них госпитализированы, пятеро находятся в реанимации. Один пострадавший скончался.

После парламентских выборов, прошедших 4 октября, в Киргизии вспыхнули протесты. Согласно предварительным результатам, в состав нового парламента проходили партии "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразила озабоченность возможным подкупом голосов избирателей. На следующий день после выборов митингующие прорвались в здание парламента. 

6 октября ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов в республике недействительными. Депутаты парламента Киргизии проголосовали за назначение новым премьер-министром республики оппозиционного политика Садыра Жапарова, освобожденного минувшей ночью своими сторонниками из колонии, где он отбывал наказание, и позднее оправданного Верховным судом по делу о захвате заложников.

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    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:44

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