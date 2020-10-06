В Киргизии создан второй координационный совет оппозиции

В Киргизии пять оппозиционных партий в среду, 7 октября, создали Народный координационный совет (НКС). Партии "Ордо" ("Центр"), "Чон Казат" ("Большой подход"), "Мекен Ынтымагы" ("Национальная солидарность"), "Реформа" и "Ыйман нуру" ("Огонь веры") совместно выступают против нового премьер-министра Садыра Жапарова, избранного накануне.

"Мы все вместе, в том числе партия "Мекенчил", которую представляет Жапаров, ранее подписывали соглашение, но мы не назначали его премьером. Народ это решение не примет", - приводит агентство "Интерфакс" слова лидера партии "Чон казат" Максата Мамытканова. На пресс-конференции лидеры НКС заявили, что "государственная власть переходит совету, полномочия правительства, парламента и президента возлагаются на координационный совет".

Накануне о создании своего Координационного совета объявили партии "Республика", "Ата Мекен" ("Отечество"), "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"), "Бир бол" ("Единство"), "Замандаш" ("Современность") и Социал-демократическая партия Кыргызстана. "Необходимо в кратчайшие сроки восстановить общественно-политическую стабильность в стране и возвращаться в правовое поле", - заявил в интервью изданию 24.kg лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров.

В ходе протестов в Киргизии пострадали 911 человек

Протесты в Бишкеке 6 октября

По данным Минздрава Киргизии, в ходе протестов в стране, начавшихся 5 октября, пострадали 911 человек. 205 из них госпитализированы, пятеро находятся в реанимации. Один пострадавший скончался.

После парламентских выборов, прошедших 4 октября, в Киргизии вспыхнули протесты. Согласно предварительным результатам, в состав нового парламента проходили партии "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразила озабоченность возможным подкупом голосов избирателей. На следующий день после выборов митингующие прорвались в здание парламента.

6 октября ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов в республике недействительными. Депутаты парламента Киргизии проголосовали за назначение новым премьер-министром республики оппозиционного политика Садыра Жапарова, освобожденного минувшей ночью своими сторонниками из колонии, где он отбывал наказание, и позднее оправданного Верховным судом по делу о захвате заложников.

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