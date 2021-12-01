Участники митинга в Киеве требовали отставки Зеленского

В центре Киева в среду, 1 декабря, прошла акция протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского. В ней, по оценкам местных СМИ, участвовали около 2000 человек.

Сначала состоялся митинг на майдане Незалежности, после чего колонна активистов отправилась к офису президента, а затем - к зданию Верховной рады. Как сообщило агентство "Українськi Новини", во время шествия протестующие скандировали: "Зеленский - прочь!" и "Ермак - прочь!" (Андрей Ермак руководит офисом президента Украины. - Ред.) Они держали в руках флаги Украины, флаги партий и организаций, а также плакаты с надписями "Выйди отсюда", "Украина измены не терпит", "Кроты слепые - народ нет".

Одно из требований - досрочные выборы Рады

Организаторами акции выступили общественное объединение "Движение сопротивления капитуляции" и партия "Демократична сокира". Активисты требовали отставки Владимира Зеленского, увольнения главы его офиса и проведения досрочных парламентских выборов. Сообщается, что мероприятие прошло мирно, без столкновений с правоохранителями.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что владеет информацией о готовящемся в стране 1-2 декабря государственном перевороте с участием России. В подготовке путча участвует окружение олигарха Рината Ахметова, при этом бизнесмена "подставляют", сказал Зеленский, сославшись на данные спецслужб. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова украинского президента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "Россия никогда не занимается вообще такими делами".

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