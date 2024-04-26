В Киеве эвакуируют больницы после угроз главы КГБ Беларуси

В Telegram-канале киевской администрации сообщили, что их противники "фактически анонсировали" удар по больницам.

В Киеве эвакуируют две больницы после слов главы КГБ Беларуси о расположенном в них "логове террористов". Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщил Telegram-канал Киевской городской государственной администрации. В сообщении говорится, что своими словами Иван Тертель "фактически анонсировал" удар по медучреждениям, одно из которых - детское.

Глава КГБ Беларуси: Воюющие на стороне ВСУ белорусы хотят захватить приграничный населенный пункт

Накануне "Белорусское телеграфное агентство" (БЕЛТА) распространило видео выступления председателя КГБ Беларуси Ивана Тертеля на VII Всебелорусском народном собрании. В нем он утверждает, что воюющие на стороне ВСУ белорусские добровольцы якобы планируют захватить один из приграничных с Украиной населенных пунктов в республике.

"В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени, решительно и без колебаний", - заявил Тертель. Он сказал, что "своим логовом" "террористы" выбрали киевские больницы на улице Богатырская, "где фактически спрятались за спинами больных детей".

Власти Киева назвали заявления главы белорусского КГБ "абсолютной ложью и провокацией", которую "враг пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы". "Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы", - говорится в сообщении горадминистрации Киева.