В атаке на немецкую партию СПДГ подозревают хакеров из РФ

В партии считают, что к нападению, в результате которого могла произойти утечка данных, причастны хакеры из России.

Руководство Социал-демократической партии Германии (СПДГ) подверглось кибератаке, которая, вероятно, была осуществлена из России. Об этом во вторник, 27 июня, заявила официальная представитель партии. По данным СПДГ, это стало возможным из-за уязвимости в программном обеспечении компании Microsoft, о которой на момент начала атаки еще не было известно.

Согласно заявлению, хакерская атака началась в январе и некоторое время оставалась незамеченной. Объектами атаки стали несколько аккаунтов электронной почты руководителей партии. "Нельзя исключать, что в результате произошла утечка данных из индивидуальных почтовых ящиков", - заявила представитель СПДГ.

Угроза была обнаружена в апреле, в компании Microsoft указали на российский след нападения. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert) в свою очередь заявил, что есть веские доказательства того, что атаку совершили злоумышленники из России. По его словам, в партии не удивились этому. "Мы видим подтверждение нашей убежденности в том, что мы должны решительно противостоять незаконной войне Путина и другим его атакам на всех уровнях", - добавил Кюнерт.

В Германии предупреждают о повышенном риске кибератак из РФ

В мае текущего года Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) Германии предупредило о "повышенном риске" кибернападений в стране со стороны РФ. "В России были подготовлены очень мощные силы для кибератак", - указал глава BfV Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang). По его словам, германские власти уже зафиксировали "подготовительную работу" - в частности, слежку за IT-инфраструктурой предприятий из сферы снабжения. Между тем массивной кибератаки, направленной против критически важной для Германии инфраструктуры, к данному моменту не наблюдалось, уточнил он.

По оценке BfV, интенсивность, масштабы и сложность работы российских спецслужб заметно возросли после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

Смотрите также: