В Кельне обезвредили бомбу времен Второй мировой

Власти Кельна провели контролируемый взрыв американской бомбы весом в 500 кг, обезвредив только один из двух ее взрывателей. В мэрии заявили, что это была самая сложная операция по обезвреживанию бомбы с 1945 года.

Власти Кельна взорвали американскую бомбу весом в 500 килограммов времен Второй мировой войны, сумев обезвредить лишь один из двух ее взрывателей, говорится в официальном сообщении в соцсети Х в пятницу, 11 октября. По заявлению городских властей, это была самая сложная операция по обезвреживанию бомбы с 1945 года, поскольку поблизости от места ее обнаружения находится сразу несколько клиник.

Бомба была обнаружена двумя днями ранее во время работ на строительной площадке нового медицинского заведения в кельнском районе Мерхайм - в восточной части города. "Служба по обезвреживанию боеприпасов в 17.57 привела в действие десятикилометровую (дальность поражения. - Ред.) бомбу времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении мэрии Кельна.

Отмечается также, что для проведения операции потребовалась обезопасить три больницы, в которых находится около 650 пациентов. Некоторое количество пациентов отделения интенсивной терапии, которых невозможно было безопасно переместить, были перемещены в так называемую "безопасную палату" в одной из больниц, гарантирующую отсутствие риска, "даже если операция пошла бы не по плану".

Примерно 6400 жителей района попросили покинуть свои дома с самого утра 11 октября до объявления отбоя. Точкой сбора была предложена ближайшая школа на случай отсутствия у людей более удачных вариантов. Около 1300 волонтеров при проведении операции по обезвреживанию бомбы оказывали помощь в разных областях.

В Кельне продолжают находить бомбы

Подобные операции довольно часты в Кельне, несмотря на приближающуюся 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Последняя находка еще одной, меньшей по размеру, бомбы в городе произошла 1 октября. Еще одна была обезврежена 21 августа, а в середине августа проводилась операция по ликвидации более крупной бомбы.

Кельн стал целью первого из "тысячи бомбардировочных налетов", проведенных британскими ВВС летом 1942 года, в ночь с 30 на 31 мая. Известно, что бомбардировка сравняла с землей большую часть центра древнего города.