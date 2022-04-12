 В Казахстане возвращают в госсобственность 30% акций ″Казахтелекома″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.04.2022

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Мир

В Казахстане возвращают в госсобственность 30% акций "Казахтелекома"

Казахстанские компании, принадлежащие арестованному племяннику Назарбаева Кайраты Сатыбалды, передали государству в общей сложности 28,8 процента акций "Казахтелекома".

Нур-Султан

Нур-Султан

Правительство Казахстана сообщило о возвращении в государственную собственность около 30% акций "Казахтелекома" компаниями, принадлежащими арестованному по подозрению в хищениях племяннику первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Кайрату Сатыбалды. Акционеры "Казахтелекома" Skyline Investment Company S.A и ТОО "Alatau Capital Investment" решили передать свою совокупную долю акций в 28,8% в госсобственность, указывается во вторник, 12 апреля, на сайте правительства Казахстана.

В тексте постановления говорится, что предложения данных компаний принимаются и в республиканскую собственность по договору дарения от Skyline Investment Company S.A поступают 2 671 481 простая акция "Казахтелекома", что составляет 24,95% уставного капитала общества, по договору дарения". В свою очередь ТОО "Alatau Capital Investment" по договору дарения передает государству 413 412 простых акций, составляющих 3,85% уставного капитала "Казахтелекома".

Дело племянника Нурсултана Назарбаева

В середине марта антикоррупционная служба Казахстана задержала по подозрению в хищениях в "Казахтелекоме" племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды. По информации СМИ, он являлся единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., у которой находилось 24% акций "Казахтелекома". Кроме того, СМИ сообщали, что в 2016 году Сатыбалды приобрел через свою компанию Alatau Capital Invest около 4% акций "Казахтелекома".

Кайрат Сатыбалды - один из членов семьи Назарбаевых,  сын младшего брата экс-президента республики. Он входит в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan, в 2018 году его состояние оценивалось в 163 млн долларов. Кайрат Сатыбалдыулы работал на госслужбе, был заместителем акима столицы, занимал руководящие должности в национальных компаниях.

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана в марте 2019 года, оставшись председателем Совета безопасности и АНК. В апреле 2021 года он передал полномочия главы АНК действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. В ходе январских протестов и беспорядков он сместил Назарбаева с председателя влиятельного органа - Совета безопасности, возглавив его сам. Несколько позже Нурсултан Назарбаев уступил и председательство в правящей партии "Нур Отан" Токаеву, который стал единоличным лидером Казахстана.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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