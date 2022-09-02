  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Протестующие в Касселе перед зданием Krauss-Maffei Wegmann
Протестующие в Касселе перед зданием Krauss-Maffei WegmannФото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

В Касселе произошли столкновения полиции с "борцами за мир"

Евгений Жуков
56 мин. назад

Противники поставок оружия, в том числе и Украине, организовали многодневную акцию в Касселе. Полиция оценила их действия как агрессивные и применила газовые баллончики и резиновые дубинки. Несколько полицейских ранены.

https://www.dw.com/ru/v-kassele-proizosli-stolknovenia-policii-s-protivnikami-postavok-oruzia-za-granicu/a-63005129

Несколько полицейских получили в пятницу, 2 сентября, ранения в результате стычек с участниками демонстрации "борцов за мир" в немецком Касселе. Атмосферу перед зданием производящего оружие концерна Krauss-Maffei-Wegmann, возле которого собрались несколько сотен протестующих, в правоохранительных органах охарактеризовали как "агрессивную". Сотрудники полиции применили газовые баллончики и резиновые дубинки, был задействован полицейский вертолет.

Около 200 демонстрантов протестовали с плакатами против оружейной промышленности, еще порядка 40 сидели на улице, перекрывая движение в сторону центра города. Некоторые участники акции пытались перелезть через ворота предприятия и прорваться через полицейское оцепление.

Протестующие забросали сотрудников полиции частями заграждения стройплощадки. Один из активистов сорвал с головы полицейского шлем и бросил его через ворота. Два человека были задержаны, им предъявлены обвинения в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и нарушении запрета закрывать лицо.

Инициатор мероприятия, объединение "Разоружить Rheinmetall" выступает против экспорта вооружений немецкими производителями, в том числе Rheinmetall и Krauss-Maffei-Wegmann, в частности в связи с войной в Украине. Начавшаяся накануне вечером акция протеста в Касселе запланирована на несколько дней, она продлится до воскресенья, 4 сентября.

Смотрите также:

Шольц обещает еще больше оружия Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Шок для Путина: американское оружие поможет Украине победить? DW Новости (13.07.2022)

Шок для Путина: американское оружие поможет Украине победить? DW Новости (13.07.2022)

Мощный удар ВСУ по Новой Каховке был нанесен, судя по всему, американскими ракетными системами залпового огня HIMARS. Эксперты уверены, что именно современные западные вооружения, которые получает Украина, особенно из США, смогут помочь Киеву переломить ситуацию на фронтах. Не исключено, что такие удары являются частью плана Зеленского по организации контрнаступления на юге страны.
13 июля 2022 г.
42:20 мин.
external

Почему бундесверу не хватает денег на танки и палатки - DW Новости (20.02.2018)

Почему бундесверу не хватает денег на танки и палатки - DW Новости (20.02.2018)

В последние дни в немецких СМИ было много тревожных сообщений о состоянии бундесвера. Якобы, у немецких военных много неисправного вооружения, включая не только стрелковое оружие, но также танки, вертолеты и даже подводные лодки. И хотя в целом не все так уж плохо, наличие проблем признал и уполномоченный бундестага по делам военнослужащих.
20 февраля 2018 г.
11:50 мин.
external

Поможет ли западное вооружение разбить российские войска в Украине? (21.06.2022)

Поможет ли западное вооружение разбить российские войска в Украине? (21.06.2022)

Министр обороны Украины Резников заявил, что украинская армия получила наконец немецкие гаубицы. Однако высокопоставленные украинские чиновники заявляют, что им нужно 1000 гаубиц, 500 танков и 300 ракетных установок, чтобы оттеснить российские войска на линию от 24 февраля. Пока что западные страны пообещали поставить лишь малую часть этого оружия, в Украину прибыло еще меньше.
Конфликты
21 июня 2022 г.
02:55 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Добыча нефти на месторождении в Альметьевске

Страны G7 согласились ввести потолок цен на российскую нефть

Конфликты
18 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Teaser Resp Nowosti Show

Фильтрационные лагеря в Украине. DW Шоу

Фильтрационные лагеря в Украине. DW Шоу

Политика
36 мин. назад
59:31 мин.
Россия

Беларусь

Рабочие "Гродно Азота" протестуют против репрессий в отношении их коллег, октябрь 2020 года

10 обвиняемых в госизмене. Детали дела "Рабочага руху"

10 обвиняемых в госизмене. Детали дела "Рабочага руху"

Правосудие и закон
4 ч. назад
Беларусь

Украина

Начало учебного года в одной из школ в Буче, 1 сентября 2022 года

День знаний в Киеве и Буче прошел без воздушных тревог

День знаний в Киеве и Буче прошел без воздушных тревог

Общество
21 ч. назад
Украина

Германия

Глава польской партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, сентябрь 2022 года

Требования Польши о репарациях: как отреагирует Германия?

Требования Польши о репарациях: как отреагирует Германия?

Политика
32 мин. назад
Германия
На главную страницу