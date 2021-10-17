 В Эсватини временно закрыли школы из-за новой волны протестов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.10.2021

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Мир

В Эсватини временно закрыли школы из-за новой волны протестов

По словам демонстрантов, в школах африканского королевства размещены подразделения полиции и армии. Протестующие требуют обеспечить бесплатное образование и положить конец режиму короля Мсвати III.

Участник акций протеста в Эсватини, октябрь 2021 года

Протестующие требуют обеспечить бесплатное образование

Власти южноафриканского королевства Эсватини в субботу, 16 октября, распорядились незамедлительно закрыть школы "на неопределенный срок" на фоне волны протестов молодежи в защиту демократии в стране.

Уже на протяжении нескольких недель школьники и студенты выходят на улицы маленького государства, которое до 2018 года называлось Свазиленд, бойкотируя занятия. Участники акций протеста требуют обеспечить бесплатное образование, а также положить конец режиму, установленному королем Мсвати III, который находится у власти с 1986 года.

"Правительство приняло решение закрыть школы на неопределенный срок, постановление вступает в силу немедленно", - сообщил премьер-министр Эсватини Клеопас Дламини, которого цитирует агентство AFP.

В школах размещены полиция и армия

По словам борцов за демократию, на этой неделе в школах были размещены подразделения полиции и армии, чтобы не допустить разрастания антиправительственных выступлений учащихся. Несколько студентов были арестованы.

В июне в королевстве прошли массовые демонстрации, сопровождавшиеся крупными беспорядками. По данным AFP, в столкновениях с полицией погибли не менее 28 человек. Последний смертельный случай произошел несколькими днями ранее. Власти Эсватини 15 октября на два часа заблокировали доступ в интернет во время студенческой демонстрации в  районе столицы страны Мбабане.

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