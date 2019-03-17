В Германии родился носорог. Посмотрите, какой он забавный (фото)

Эрфурт • Этот южный белый носорог (нем. Südliches Breitmaulnashorn) появился на свет 28 ноября в зоопарке тюрингской столицы - города Эрфурта. Мама Марсита и пока еще безымянный малыш чувствуют себя прекрасно, как видно на фотографиях, сделанных на этой неделе. Счастливый отец Дино остался, так сказать, за кадром - в другом вольере. У нового обитателя зоопарка есть старший брат - носорог Киано, родившийся здесь в декабре 2018 года.

Малыш-носорог в Эрфурте. Фотографии

Носороги в дикой природе

В дикой природе большинство южных белых носорогов обитает на территории ЮАР. Они находятся под строгой охраной. Браконьеры убивают этих животных из-за рогов, порошки из которых пользуются огромным спросом в Азии, где они продаются в качестве медицинских препаратов, хотя никаким эффектом не обладают.

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