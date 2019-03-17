 В Германии родился носорог. Посмотрите, какой он забавный (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 11.12.2020

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По Германии

В Германии родился носорог. Посмотрите, какой он забавный (фото)

Тюрингский зоопарк в Эрфурте впервые показал маленького белого носорога, родившегося здесь в конце ноября.

Носороги в Тюрингском зоопарке в Эрфурте

Эрфурт • Этот южный белый носорог (нем. Südliches Breitmaulnashorn) появился на свет 28 ноября в зоопарке тюрингской столицы - города Эрфурта. Мама Марсита и пока еще безымянный малыш чувствуют себя прекрасно, как видно на фотографиях, сделанных на этой неделе. Счастливый отец Дино остался, так сказать, за кадром - в другом вольере. У нового обитателя зоопарка есть старший брат - носорог Киано, родившийся здесь в декабре 2018 года.

Малыш-носорог в Эрфурте. Фотографии

Носороги в Тюрингском зоопарке в Эрфурте
Носороги в Тюрингском зоопарке в Эрфурте
Носороги в Тюрингском зоопарке в Эрфурте

Носороги в дикой природе

В дикой природе большинство южных белых носорогов обитает на территории ЮАР. Они находятся под строгой охраной. Браконьеры убивают этих животных из-за рогов, порошки из которых пользуются огромным спросом в Азии, где они продаются в качестве медицинских препаратов, хотя никаким эффектом не обладают.

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За что убивают носорогов?

  • Фламинго в Берлинском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Берлин

    Зоологический сад Берлина (Zoologischer Garten) в столичном районе Тиргартен - старейший зоопарк Германии. Был открыт в 1844 году. Является одним из самых больших немецких зоопарков и занимает первое место в мире по количеству представленных видов животных. Число посетителей - около трех миллионов ежегодно.

  • Пополнение у ленивцев в Штутгартском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Штутгарт

    Зоологическо-ботанический сад "Вильгельма" (Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten) находится в штутгартском районе Бад-Канштатт. 2,4 миллиона посетителей в год. Расположен на территории бывшего дворцово-паркового комплекса, главное здание которого было завершено в 1846 году к свадьбе кронпринца Вюртембергского Карла и дочери российского царя Ольги Николаевны.

  • Тапиры в тропическом павильоне Лейпцигского зоопарка

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Лейпциг

    Лейпцигский зоопарк (Zoologischer Garten Leipzig) ежегодно посещает около 1,75 миллиона человек. Был основан в 1878 году владельцем одного из городских ресторанов как частный зверинец. Сейчас в Лейпциге реализуется двадцатилетний проект "Зоопарк будущего", предусматривающий создание здесь новых тематических ландшафтов. Этот тропический павильон "Гондвана" (Gondwanaland) открыли в 2011 году.

  • Парк слонов в Кельнском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Кельн

    Кельнский зоопарк (Kölner Zoo) работает не только днем, но иногда открывает свои двери ночью, предоставляя гостям уникальную возможность увидеть зверей в темное время суток. В 2010 году этот зоопарк отметил свой 150-летний юбилей. Предмет особой гордости - просторный "Парк для слонов" (Elefantenpark) площадью в два гектара. Около 1,7 миллиона посетителей ежегодно.

  • Альпака с потомством в Гамбургском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Гамбург

    Гамбургский зоопарк (Tierpark Hagenbeck) носит имя его основателя - ученого, владельца цирка и дрессировщика Карла Хагенбека. Был открыт в 1907 году и стал первым в мире зоопарком, в котором предприняли попытку содержать животных не в клетках, а максимально воссоздать для них природные условия обитания. Около 1,65 миллиона посетителей ежегодно.

  • Русалка-дрессировщица в павильоне для морских котиков

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Ганновер

    Такую фотосессию устроили летом 2014 года в Ганноверском зоопарке (Erlebnis-Zoo Hannover). Основанный в 1865 году, он входит в число старейших в Германии. После реализации новой концепции ZOO 2000 стоимостью почти в 55 миллионов евро число его посетителей утроилось до 1,6 миллиона в год, хотя билет для взрослых здесь - самый дорогой в Германии (25 евро).

  • Слоненок в мюнхенском зоопарке Хеллабрунн

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Мюнхен

    "Хеллабрунн" в Мюнхене (Tierpark Hellabrunn) - самый большой по площади зоопарк Европы. Находится в южной части баварской столицы на берегу реки Изар. Стал первым в мире зоопарком, организованным по географическому принципу (Geozoo) - пять континентов и полярные регионы, а также тематические разделы, среди которых - грот летучих мышей и обезьянник. Около 1,5 миллиона посетителей ежегодно.

  • В дельфинарии Нюрнбергского зоопарка

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Нюрнберг

    Зоологический сад Нюрнберга (Tiergarten Nürnberg) - большой ландшафтный зоопарк, расположенный на окраине города в бывшем имперском лесу Святого Лаврентия (Lorenzer Reichswald). В этом месте зоопарк находится с 1939 года. Его перевели сюда с территории, которая потребовалась НСДАП для проведения в Нюрнберге своих партийных съездов. Ежегодное число посетителей - немногим более миллиона человек.

  • Дворец Фридрихсфельде на территории зоопарка

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Берлин

    В первую десятку по количеству посетителей попал еще один зоопарк немецкой столицы - в районе Фридрихсфельд (Tierpark Berlin). В нем ежегодно бывает около миллиона человек. Был основан по решению властей ГДР в 1955 году в Восточном Берлине, так как старый зоопарк оказался в западной части города. Известен своей программой по разведению африканских слонов. Был награжден орденом Карла Маркса.

  • Волки в Дуйсбургском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Дуйсбург

    Ежегодное число посетителей этого и следующих четырех зоопарков также составляет около миллиона человек. Зоопарк Дуйсбурга (Zoo Duisburg) является самым популярным в одном из самых густонаселенных регионов Германии - Рурской области. Был создан в 1934 году. Особо известен его дельфинарий, однако дельфинов мы сегодня уже видели, поэтому Дуйсбург в нашей подборке будут представлять полярные волки.

  • Жираф во Франкфуртском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Франкфурт-на-Майне

    Франкфуртский зоопарк (Zoo Frankfurt) был создан в середине позапрошлого века на пожертвования горожан. После берлинского Зоологического сада - старейший в Германии. Традиционно играет важную роль в международных проектах по сохранению исчезающих видов животных. Особых успехов здесь добились в рамках программы размножения в неволе человекообразных обезьян - горилл, орангутангов, шимпанзе и бонобо.

  • Стеклянный туннель в аквариуме Гельзенкирхенского зоопарка.

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Гельзенкирхен

    Еще один популярный зоопарк Рурской области находится в Гельзенкирхене - ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen. В прошлом десятилетии он был подвергнут поэтапной реконструкции, после чего получил это новое название. Концепция зоопарка дает возможность увидеть зверей как можно ближе и получить максимум впечатлений. Инвестиции себя оправдывают. Количество посетителей выросло более чем в три раза.

  • Фенеки - миниатюрные лисицы в зоопарке Карлсруэ

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Карлсруэ

    Зоологический городской парк в Карлсруэ (Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe), созданный в 1865 году, принадлежит к числу старейших и самых крупных в Германии. В 2015 году он отмечает свое 150-летие. Зоопарк является частью находящегося под охраной государства городского парка, в котором также можно посетить большой розарий и японский сад, заложенный в 1918 году.

  • Малайский медведь в Мюнстерском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Мюнстер

    Всепогодный зоопарк в Мюнстере (Allwetterzoo Münster) был открыт в 1974 году. Он продолжает традиции зоопарка, основанного в городе во второй половине XIX века, территория которого была отдана под застройку. Взамен новый зоопарк получил более обширный участок. Архитекторы разработали концепцию, позволяющую посетителям передвигаться между вольерами и павильонами по крытым переходам и дорожкам.

  • Африканские бородавочники в Оснабрюкском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Оснабрюк

    Зоопарк в Оснабрюке (Zoo Osnabrück) основали в 1936 году. Первоначально здесь можно было увидеть только животных, встречавшихся в дикой природе Германии. Первыми были барсук, лиса и медведь. Животные других стран и континентов появились после войны. Число посетителей - около 850 тысяч человек, хотя несколько лет назад он один раз уже побил миллионный рубеж.

  • Львята в Дрезденском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Дрезден

    Дрезденский зоопарк (Zoo Dresden) - входит в пятерку самых старых в Германии. Расположен на территории парка, заложенного еще в барочную эпоху. Почти все звери погибли во время бомбардировок 1945 года, однако в уже мае следующего года зоопарк вновь принял первых посетителей. Сейчас в нем ежегодно бывает около 740 тысяч человек.

  • Два маленьких муфлона в зоопарке Кронберга

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Кронберг

    Этот зоопарк находится в предгорьях Таунуса в небольшом городе Кронберг - примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Он был основан в 1956 году по инициативе представителя известной немецкой предпринимательской династии Георга фон Опеля и носит его имя - Opel-Zoo. Финансируется исключительно на средства от продажи билетов и пожертвования. Ежегодно его посещает около 650 тысяч человек.

  • Карликовые шимпанзе (бонобо) в Вуппертальском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Вупперталь

    Зоопарк в Вуппертале (Zoo Wuppertal) - третий после Дуйсбурга и Гельзенкирхена зоопарк Рурской области из двадцатки самых посещаемых в Германии. Около 630 тысяч детей и взрослых ежегодно. Был открыт в 1881 году на средства специально созданного акционерного общества. В 2008 году вошел в число лучших больших зоопарков страны по рейтингу журнала Stern, заняв третье место после зоопарков Берлина.

  • Павлин и страус в Аугсбургском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Аугсбург

    Замыкают двадцатку два зоопарка, ежегодное число посетителей которых составляет около 600 тысяч человек. Зоопарк Аугсбурга (Zoo Augsburg) принял первых посетителей в 1937 году. Сначала здесь планировали содержать только животных, типичных для природы Германии. Экзотические виды появились после войны. Участвует почти в двадцати европейских программах по сохранению редких животных.

  • Мадагаскарская фосса в Гейдельбергском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Гейдельберг

    Зоопарк Гейдельберга (Zoo Heidelberg) входит в число зоопарков, созданных в тридцатых годах прошлого века на общественных началах и за счет пожертвований. Был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны. Обновление зоопарка началось в 1970-х годах. В Гейдельберге сейчас содержится много редких животных, например, фоссы - самые крупные хищные млекопитающие острова Мадагаскар.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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