В Ижевске похитили и избили автора местного Telegram-канала

Telegram-канал "Ижевский веник" сообщил, что один из его администраторов был похищен и избит после многократных угроз.

Ижевский Telegram-канал "Ижевский веник" в четверг, 1 февраля, сообщил, что одного из его авторов и администраторов Александра Скворцова похитили и избили неизвестные люди. Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 января.

По словам Скворцова, три человека насильно заставили его сесть в автомобиль, натянули на глаза шапку, обмотали скотчем, заклеили рот и связали руки, после чего привезли в неизвестное место, которое по запаху напоминало подвал. Там его якобы избили и "доходчиво объяснили", что нельзя затрагивать в своих постах компанию "Zala Aero".

Авторы "Ижевского веника" говорят также, что в отделении полиции, услышав собственника компании Zala Aero Group Александра Захарова, отказались принимать заявление, сославшись на отсутствие доказательной базы.

Угрозы от производителя российских дронов

Компания ZALA Aero Group, которую, как утверждает Александр Скворцов, упоминали похитители, принадлежит группе компаний "Калашников" и специализируется на производстве беспилотных летательных аппаратов. Часть из них, как например, дроны-камикадзе "Ланцет" и "Куб", активно используются в войне России против Украины.

"Ижевский веник" ранее посвятил несколько постов расследованию деятельности ZALA Aero Group. В частности, отмечалось, что размещение производства компании в обычном торговом центре может представлять опасность для жителей Ижевска.

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