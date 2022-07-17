 В Италии из-за забастовки отменены сотни авиарейсов | Новости из Германии о Европе | DW | 17.07.2022

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Европа

В Италии из-за забастовки отменены сотни авиарейсов

В Италии бастуют сотрудники нескольких авиакомпаний и управления гражданской авиации. В итоге в аэропортах по всей стране отменены многочисленные рейсы.

Самолет взлетает на закате

Более 200 авиарейсов отменены в воскресенье, 17 июля, в аэропортах по всей Италии. В основном это коснулось внутренних рейсов. Однако из Милана не вылетели и самолеты во Франкфурт-на-Майне и Берлин, а из аэропортов Рима - среди прочего, в Париж, Амстердам, Лондон и Цюрих.

Причиной отмены рейсов стала предупредительная четырехчасовая забастовка, к которой призвали несколько итальянских профсоюзов. Они сообщили, что работу остановили сотрудники национального управления гражданской авиации ENAV, а также авиакомпаний Ryanair, EasyJet и Volotea.

По данным ENAV, забастовка проходит с 14.00 до 18.00 по местному времени. Причиной ее проведения стал конфликт между авиакомпаниями и профсоюзами вокруг прав работников, условий труда и выплаты минимальной заработной платы в отрасли гражданской авиации.

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    Автор: Ксения Сафронова


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