 В аэропортах ФРГ пройдет забастовка сотрудников служб безопасности | Новости из Германии о Германии | DW | 21.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В аэропортах ФРГ пройдет забастовка сотрудников служб безопасности

В восьми немецких аэропортах объявили забастовку сотрудники, проводящие досмотр пассажиров и багажа. Во Франкфурте-на-Майне будут обслуживаться только транзитные пассажиры.

Бастующие сотрудники службы безопасности франкфуртского аэропорта. 15 марта 2022 г.

Бастующие сотрудники службы безопасности франкфуртского аэропорта. 15 марта 2022 г.

Восемь крупных аэропортов Германии вновь ждут значительные перебои в работе. Профсоюз работников сферы обслуживания Verdi призвал сотрудников частных служб авиационной безопасности выйти во вторник, 22 марта, на однодневную предупредительную забастовку.

Поскольку в крупнейшем аэропорту ФРГ - во Франкфурте-на-Майне - не будет возможности обеспечить досмотр пассажиров, они не смогут пройти на посадку, объявил оператор аэропорта, компания Fraport. Обслуживаться будут только транзитные пассажиры.

Стачки пройдут также в летных гаванях Берлина, Бремена, Гамбурга, Ганновера, Штутгарта, Дюссельдорфа и Кельна/Бонна. На прошлой неделе Verdi уже устраивал однодневные предупредительные забастовки в нескольких аэропортах.

Требование: повысить зарплату на один евро в час

Забастовка стала результатом тарифного конфликта между Verdi и Федеральным объединением предприятий, обеспечивающих безопасность авиаперевозок (BDLS). Профсоюз, представляющий интересы около 25 тысяч специалистов, требует повышения заработной платы как минимум на один евро в час для работников отрасли в течение 12 месяцев. Предыдущие четыре раунда переговоров закончились безрезультатно. Пятый запланирован на 24 марта.

Смотрите также:

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Расширяя границы

    Новый широкофюзеляжный Airbus A330neo оснащен улучшенными двигателями, сокращающими расход топлива на 14% и выбросы в атмосферу на 10%. Инновационная система светодиодного освещения позволяет окрасить салон самолета в любой цвет: в палитру входит 16 миллионов оттенков. Судно рассчитано на 252 или 310 пассажиров в зависимости от компоновки. A330neo должен начать перевозки уже в 2017 году.

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Кристальная чистота

    Как заявили создатели Fresh Lavatory, эта уборная способна навести чистоту самостоятельно: после того, как пассажир покидает ее, ультрафиолетовые лампы дезинфицируют кабину, а вода автоматически омывает раковину. Воздушный туалет оснащен сенсорами, что позволяет не прикасаться к крану и другим кнопкам. Никаких микробов!

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Обед на высоте

    По правилам безопасности воздушных авиаперевозок в эконом-классе можно пользоваться только пластиковыми столовыми приборами. Дизайнеров это не останавливает: все равно все должно быть красиво.

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Как в кино

    Теперь в самолет не обязательно брать с собой ноутбук или планшет: в скором времени разработчики обещают внедрение новых систем развлечения на борту. Диагональ сенсорного экрана в спинке впереди стоящего кресла будет достигать 26 дюймов, а фильмы или сериалы можно будет смотреть на этом встроенном телевизоре с собственной USB-флешки.

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    На связи

    Установка Gogo позволяет наслаждаться в полете высокоскоростным интернетом до 100 мегабит в секунду. Безлимитный Wi-Fi, стриминговое телевидение и музыка в недалеком будущем появятся во многих самолетах.

  • Fachmesse Aircraft Interiors Expo in Hamburg

    Будущее пассажирских самолетов

    Мясо или рыба?

    Вернемся к обеду. Все бортовое питание готовят еще на Земле, потом его охлаждают и разогревают уже в самолете. Неудивительно, что после этого пища не всегда приходится по вкусу пассажирам. Чтобы клиенты авиакомпаний были довольны едой, каждый год появляются новые технологии - например, метод приготовления в герметичном пакете sous-vide и первые индукционные плиты для самолетов.

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Сон в капсуле

    Первые лежаки для сна на борту были разработаны в 2014 году для первого класса аэробуса А380 авиакомпании Quatar Airways. Сейчас дизайн изменился: это не просто кровать, а настоящая капсула, которая закрывается со всех сторон.

  • Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

    Будущее пассажирских самолетов

    Больше пространства

    Расстояние между сидениями - вечная проблема для дизайнеров и разработчиков. С одной стороны, нужно вместить как можно больше кресел, с другой - обеспечить комфорт всем пассажирам. В таком салоне вы будете сидеть удобно - и для вас самих, и для пассажира впереди.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 01:04

В Берлин не летают самолеты: в столичных аэропортах забастовка (10.03.2017)

Контекст

В Германии началась забастовка работников аэропортов

Профсоюз Ver.di призвал к забастовкам после провала переговоров о повышении тарифов для работников служб безопасности в аэропортах.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Москва отказала в посадке немецкому самолету (03.02.2020)  

Как в ГДР разбились 13 советских военных самолетов за день: тайна страшной авиакатастрофы в ГСОВГ (31.08.2021)  

Пассажиры аэропорта в Киеве о запрете полетов над зонами конфликтов (08.01.2020)  

Реклама

Самые читаемые

Как государственные СМИ Казахстана освещают войну РФ против Украины  

Зеленский обратился к немцам: Не давайте оккупантам ни одного евро  

Украина отвергла ультиматум РФ о сдаче Мариуполя  