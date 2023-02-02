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Фото: Victor Tschezkij/DW
ПолитикаИспания

В Испании задержаны три сотрудника криптосервиса Bitzlato

Виктор Черецкий
45 мин. назад

В Испании задержаны три сотрудника Bitzlato - российской платформы для обмена и торговли криптовалюты. Их обвиняют в отмывании преступных капиталов.

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''Bitzlato является одним из основным механизмов отмывания с помощью криптовалюты преступных капиталов в мире'', говорится в заявлении Гражданской гвардии (жандармерии) Испании, опубликованном в четверг, 2 февраля. В нем сообщается о трех задержанных в стране - двух россиянах и гражданине Украины. Помимо Испании, операция проводилась во Франции, где задержаны еще три сотрудника платформы, а также в Португалии и на Кипре.

А в США еще в январе был помещен под стражу основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов. В общей сложности арестована криптовалюта на сумму 18 млн евро и заблокированы связанные с платформой активы на общую сумму 50 млн евро. 

Задержания и обыски

Задержаны 45-летний Павел Лернер и 25-летний Александр Гончаренко, постоянно проживавшие в Барселоне, а также 26-летний Михаил Лунов, который находился в Испании временно и намеревался в ближайшие дни покинуть страну. Все трое входили в руководство Bitzlato, отвечали за маркетинг платформы. В настоящее время они находятся под стражей. В сообщении отмечается также, что в ходе обысков по месту жительства у задержанных изъяты 60 тысяч евро наличными и многочисленная документация. Кроме того, наложен арест на их автомобили.

Нарушение закона

Деятели зарегистрированной в Гонконге Bitzlato, Р2Р-обменной площадки и онлайн-биржи, по данным испанской жандармерии, с 2018 года предлагали свои услуги не только в России, но и в других странах. Им инкриминируют, в частности, то, что своим клиентам они предоставляют режим полной анонимности. ''Это нарушает элементарные международные нормы, существующие для борьбы с отмыванием капиталов'', - отмечается в пресс-релизе Гражданской гвардии.

В сообщении говорится также, что с 2019 по 2021 годы платформа Bitzlato, основанная в России еще в 2013 году, совершила сделки с криптовалютой на сумму 2 млрд долларов, из которых как минимум 966 млн исходили от киберпреступников, получивших эти деньги путем ''незаконной продажи товаров и услуг и кибервымогательства''.

Борьба Евросоюза с киберпреступностью

В сообщении Гражданской гвардии отмечается, что задержание деятелей Bitzlato ''вписывается в рамки борьбы стран Евросоюза с киберпреступностью путем ликвидации фирм, которые оказывают содействие в отмывании капиталов, полученных от незаконной деятельности''. Интернет-сайт сервиса, предлагающий совершить обмен биткоин и информирующий, что ''сервис доступен как в телеграм-ботах, так и в веб-версии, проводит обмен в криптовалютных парах - через биржу Bitzlato'', заблокирован ''ввиду плохой репутации фирмы''.

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