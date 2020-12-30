В Испании полиция наткнулась на "музей" нацизма

В Испании во время операции по задержанию банды, занимающейся незаконной торговлей оружием, в южном регионе страны Коста-дель-Соль сотрудники правоохранительных органов наткнулись на своеобразный "музей", в котором были собраны многочисленные предметы времен национал-социализма, в том числе оружие, военная форма, нацистские знамена и ордена, а также портреты Гитлера, сообщает пресс-служба жандармерии во вторник, 29 декабря.

Указывается, что членами банды были один британец и два немца, один из которых, ранее замеченный в связях с правыми экстремистами, и был владельцем нацистской "коллекции". Другой гражданин ФРГ, как сообщили испанским коллегам в германском Федеральном ведомстве по уголовным делам (Bundeskriminalamt, BKA), разыскивается на родине по делу о незаконном оружейном складе под Ганновером. В Испании он проживал, выдавая себя за обычного пенсионера.

Всем троим задержанным были предъявлены обвинения в организации преступной группировки, незаконной торговле оружием, боеприпасами и наркотиками, а также подделке документов.

Оружие закупали в Восточной Европе

Как сообщает пресс-служба испанской Гражданской гвардии, в общей сложности на незаконном оружейном складе в Малаге, которым владела банда, хранились 121 пистолет, 22 винтовки, 8 автоматов, 9976 патронов различных калибров, 8 глушителей, 273 магазинов и даже одна противотанковая граната, начиненная полутора килограммами взрывчатки.

По данным правоохранителей, преступники закупали в Восточной Европе пришедшее в негодность оружие, а потом восстанавливали его в собственной мастерской и продавали наркоторговцам. Расследование по этому делу началось в прошлом году, после того как в конфликтах между двумя соперничающими наркокартелями стали использоваться все более опасные виды оружия.

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