В Исландии женщинам не удалось завоевать большинства в парламенте

В Исландии, вопреки первым прогнозам, женщины в парламенте нового созыва не будут численно превосходить мужчин. По результатам нового подсчета, доля женщин в парламенте будет ниже 50 процентов, сообщила центральная избирательная комиссия страны поздно вечером в воскресенье, 26 сентября. Ранее было объявлено, что Исландия станет первой страной в Европе, где женщин в парламенте больше, чем мужчин.
После нового подсчета голосов женщины лишились трех мест, которые первоначально были им приписаны. В результате число женщин в парламенте снизилось с 33 до 30, что соответствует 47,6 процента, пояснили в ЦИК. Ранее, по неофициальным предварительным результатам, было объявлено, что женщины получат 33 из 63 мест в парламенте Исландии.
Лидер по равноправию
Ни в одной из стран Европы женщины не имеют в парламенте большинства. На втором месте после Исландии по доле женщин идет Швеция (47 процентов). В Исландии не установлено квоты для женщин в законодательном органе, в то же время эта страна уже долгое время находится в авангарде борьбы за равноправие и права женщин.
Уже на протяжении 12 лет Исландия лидирует по равноправию в списке стран, составляемом Всемирным экономическим форумом. В 1980 году Исландия стала первой страной в Северной Атлантике, избравшей президентом женщину.
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Автор: Наталья Позднякова