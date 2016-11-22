На выборах в Исландии лидирует правящая коалиция

Правящая в Исландии лево-правая коалиция, судя по предварительным результатам парламентских выборов, сумела отстоять свое большинство в альтинге. Три партии, входящие в правительство страны, после обработки более трети бюллетеней в ночь на воскресенье, 26 сентября, получают 38 из 63 мест в однопалатном парламенте.



Больше всего - 16 мандатов, согласно этим данным, достанется консервативной Партии независимости. Ее лидер, министр финансов и бывший премьер-министр Бьярни Бенедиктссон надеется вновь возглавить правительство, сменив на этом посту Катрин Якобсдоттир. Ее "Движение левых "зеленых" (ДЛЗ), по всей видимости, получит лишь девять мандатов - на два меньше, чем после предыдущих выборов в 2017 году.

Третья участница нынешней правительственной коалиции, правоцентристская Прогрессивная партия, получит в альтинге 13 мест. Ее лидер Сигурдур Инги Йоханссон после выборов заявил о "возвращении на первый план" политической сцены. В свою очередь Катрин Якобсдоттир указала, что формирование коалиционного правительства будет "сложным".

Главные темы предвыборной борьбы – здравоохранение и климат

Парламентские выборы в Исландии состоялись 25 сентября, избирательные участки закрылись в 22.00 по местному времени (01.00 мск 26 сентября). Главными темами предвыборной борьбы были здравоохранение и защита климата. Альтинг является одним из старейших парламентов в мире. Для получения парламентского большинства необходимо не менее 32 мандатов из 63.

Предыдущие выборы были проведены досрочно из-за распада правящей коалиции. Правительство Катрин Якобсдоттир - второе с 2008 года, продолжавшее работать до конца легислатурного периода. С 2007 по 2017 годы из-за серии скандалов в Исландии пять раз проводились парламентские выборы.

Рейтинг Якобсдоттир в стране очень высок, отмечает агентство AFP. За четыре года ее работы на посту премьер-министра была реформирована система налогообложения, увеличен бюджет на социальное жилищное строительство и продлен срок отпуска по уходу за ребенком. Кроме того, Исландия без высоких потерь преодолела кризис, связанный с коронавирусом: от пневмонии COVID-19 в стране с 370-тысячным населением скончались 33 человека.

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