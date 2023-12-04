В Индонезии при извержении вулкана есть погибшие

Спасатели продолжают искать 12 альпинистов, связи с которыми нет с начала извержения вулкана Марапи в западной части острова Суматра.

В результате извержения вулкана Марапи в западной части индонезийского острове Суматра погибли как минимум 11 человек, передает агентство Reuters в ночь на понедельник, 4 декабря.

На момент публикации был известно, что троих альпинистов спасатели обнаружили живыми. Еще 12 человек считаются пропавшими без вести.

Извержение вулкана Марапи на острове Суматра

Масштабное извержение вулкана Марапи на Суматре произошло днем 3 декабря. По данным СМИ, при этом происходили выбросы вулканического пепла на высоту в три километра. Когда началось стихийное бедствие, по данным спасательных служб, в районе вулкана находились в общей сложности 75 альпинистов. 49 из них удалось оперативно эвакуировать. Некоторым из спасенных потребовалась медицинская помощь.

Вокруг извергающегося вулкана, высота которого составляет 2891 метр, спасатели установили трехкилометровую безопасную зону. В регионе в связи с извержением был объявлен второй уровень опасности по четырехуровневой системе Индонезии.

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