Польские фермеры снова вышли на протест в центре Варшавы

Участники протестной акции не согласны с европейской политикой "Зеленого курса" и беспошлинным импортом агропродукции из Украины.

Несколько тысяч польских фермеров, недовольных сельскохозяйственной политикой Европейского Союза, вновь вышли на улицы Варшавы. Об этом в среду, 6 марта, сообщает телеканал Polsat. Участники акции протеста прошли маршем у здания канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска, держа в руках плакаты с надписями "Я хочу быть фермером, а не рабом Брюсселя" и "К черту предателей польской деревни".

Согласно информации Polsat, акция не обошлась без потасовки протестующих с полицией. Инцидент произошел, когда собравшиеся подожгли у здания канцелярии гроб с надписью "Фермер, он прожил 20 лет, его убил "Зеленый курс" и попытались перекинуть его через ограждение, за которым стояли полицейские.

Движение транспорта на подъезде к польской столице затруднено из-за большого количества сельскохозяйственной техники. Ранее власти заявили, что спецтехника в центр Варшавы допущена не будет.

Протесты сельхозпроизводителей в Польше длятся уже несколько недель

Участники протестов требуют от властей реформы или отказа от политики "Зеленого курса", которая направлена на достижение климатической нейтральности странами-членами ЕС к 2025 году, в том числе, путем внедрения методов "устойчивого сельского хозяйства".

Помимо этого, польские фермеры протестуют против беспошлинного импорта украинского зерна и других сельскохозяйственных продуктов. После полномасштабного вторжения России в Украину Брюссель приостановил действие всех импортных пошлин и квот на агропродукцию из Украины, чтобы помочь стране экономически.

После встречи с представителями фермеров в начале марта премьер-министр Дональд Туск заявил, что его правительство будет просить Брюссель приостановить или изменить некоторые правила для польских фермеров. В субботу, 9 марта, Туск планирует снова встретиться с представителями сельскохозяйственных организаций страны.

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