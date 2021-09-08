В Хемнице начался процесс о нападении на еврейский ресторан

В окружном суде Хемница в среду, 8 сентября начался процесс по делу о нападении на еврейский ресторан "Шалом" в 2018 году. На скамье подсудимых находится 30-летний житель Нижней Саксонии. Генеральная прокуратура Дрездена предъявила ему обвинения в нанесении опасных телесных повреждений, нарушении общественного порядка и порче имущества.

27 августа 2018 года обвиняемый в составе группы из не менее десяти человек совершил нападение на ресторан "Шалом". Выкрикивая антисемитские лозунги, нападавшие стали крушить ресторан, кидая камни и бутылки. Сам ресторатор получил ранение в плечо.

Генеральная прокуратура Дрездена исходит из того, что преступление было совершено по правоэкстремистским мотивам.

Смотрите также: