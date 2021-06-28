 Пандемия подогрела антисемитские настроения в Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 28.06.2021

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Германия

Пандемия подогрела антисемитские настроения в Германии

Более четверти всех инцидентов на почве антисемитизма в 2020 году были напрямую связаны с пандемией ковида. Так, оскорбительные высказывания в адрес евреев звучали в речах на митингах против ограничительных мер.

Мужчина в кипе

В 2020 году в Германии было зарегистрировано 1909 инцидентов на почве антисемитизма. Такие данные содержатся в ежегодном отчете Федерального объединения центров изучения и сбора информации об антисемитизме (RIAS), представленном в понедельник, 28 июня, в Берлине.

При этом, согласно данным отчета, более четверти всех зарегистрированных случаев (489) были напрямую связаны с пандемией коронавируса. RIAS относит к ним оскорбления и прочие материалы антисемитского содержания, которые распространялись на митингах против антиковидных мер, например в речах выступавших или на плакатах и транспарантах.

В целом, указывают исследователи, число инцидентов категории оскорбительного поведения возросло по сравнению с предыдущим годом - их больше всего среди всех зафиксированных случаев (1449). Напротив, число ставших известными случаев насильственных нападений на евреев снизилось со 109 до 96, а число угроз - с 58 до 39.

"Более чем в половине случаев (52%) не удалось установить их политико-идеологическую подоплеку, - говорит член федерального правления RIAS Беньямин Штайниц (Benjamin Steinitz). Однако примерно четверть всех инцидентов (479) можно отнести к крайне правому, правопопулистскому спектру, и почти вдвое меньше (247) были связаны с конспирологическими теориями.

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    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


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