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Улица в Харькове после российского обстрелаФото: Pavel Dorogoi
КонфликтыУкраина

В Харькове ракета попала в жилой дом

Анатолий Арни
56 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 января.

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На 341-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 30 января (время московское).

В Харькове ракета попала в жилой дом

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Российские войска обстреляли Харьков, одна из ракет попала в жилой дом в Киевском районе в центре города, сообщает глава местной администрации Олег Синегубов . По предварительным данным властей, это была ракета С-300. "В здании пожар. Сильные повреждения", - указал мэр Харькова Игорь Терехов. Позднее он добавил, что имеется информация об одном погибшем и трех пострадавших.

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Силы РФ не прекращают попытки штурма в Донецкой области, ситуация на Бахмутском и Угледарском направлениях остается "очень жесткой", указал в вечернем обращении к согражданам президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, "враг не считает людей и несмотря на многочисленные свои потери сохраняет высокую интенсивность атак", а "в некоторых своих войнах Россия теряла в целом меньше", чем под Бахмутом.

В Херсоне из-за обстрелов в Днепр попали нефтепродукты

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Пожарные разбирают завалы на месте попадания российской ракеты в Херсоне 29 января
Пожарные разбирают завалы на месте попадания российской ракеты в Херсоне 29 январяФото: Genya Savilov/AFP(Getty Images

Из-за российских ударов по Херсону, произведенных днем 29 января, оказались повреждены два судна, находившиеся в Херсонском порту и "принадлежащие иностранным компаниям", сообщила местная ОВА. Среди прочего, снаряд пробил корпус и место хранения топлива на одном из кораблей, из-за чего произошла утечка нефтепродуктов в Днепр, указали власти.

По данным ГСЧС Украины, в городе из-за обстрелов за день возникло как минимум пять крупных пожаров, а один из снарядов попал в окно местной больницы.

Хроника событий 29 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 января 00.00 - 13.59 >>>

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